В Финляндии для работников здравоохранения вводится трудовая обязанность

В Финляндии одобрили указ для привлечения к работе граждан, получивших медицинское образование, сообщает Yle.
Вчера в полночь парламент Финляндии одобрил указ о введении трудовой обязанности для работников сферы здравоохранения.
Трудовая обязанность включена в закон о чрезвычайном положении, который при необходимости дает возможность в обязательном порядке привлечь к работе медиков и других работников здравоохранения в кризисной ситуации.
На основании трудовой обязанности к работе во время эпидемии коронавируса могут привлечь также граждан, получивших соответствующее образование.
Призыв на работу будет осуществляться в индивидуальном порядке.