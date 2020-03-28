Сб, 28.03.2020
Еще раз подчеркну – это не очередной грипп! Если можете, оставайтесь, пожалуйста, дома. Марио Кадастик

В Финляндии для работников здравоохранения вводится трудовая обязанность

Медики. Фото иллюстративное.

ФОТО: Flavio Lo Scalzo/REUTERS

В Финляндии одобрили указ для привлечения к работе граждан, получивших медицинское образование, сообщает Yle.

Вчера в полночь парламент Финляндии одобрил указ о введении трудовой обязанности для работников сферы здравоохранения.

Трудовая обязанность включена в закон о чрезвычайном положении, который при необходимости дает возможность в обязательном порядке привлечь к работе медиков и других работников здравоохранения в кризисной ситуации.

На основании трудовой обязанности к работе во время эпидемии коронавируса могут привлечь также граждан, получивших соответствующее образование.

Призыв на работу будет осуществляться в индивидуальном порядке.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ