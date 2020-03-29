Из-за закрытия границ в Финляндии некому собирать урожай

Сельское хозяйство и фермеры вскоре будут остро нуждаться в тысячах рабочих рук, если сезонные работники из-за границы в этом году не смогут приехать в Финляндию из-за ситуации с коронавирусом.

Первые работы на фермах уже начались. В то же время наиболее острая нужда в работниках возникает во время сбора урожая.

"Кто будет собирать ягоды? У нас обычно в сезон заняты 90 работников. Чтобы собрать урожай и доставить его на прилавки, нужны рабочие руки, - говорит Ярмо Рёппянен, фермер. – Можно нанять и финнов, конечно, в том случае, если им интересна кратковременная сезонная работа на сборе урожая".

На данный момент Министерство труда проясняет возможность нанять сезонных работников из числа местных жителей взамен русских, украинских и тайских сборщиков урожая, которые ежегодно приезжают в Финляндию. Работников планируется искать среди безработных, отправленных в принудительный отпуск, студентов, школьников и беженцев.

"Мы говорим о 15-20 тысячах человек. Мне с трудом верится, что местная рабочая сила сумеет заполнить эту недостачу. При этом может потребоваться и больше работников. Опять же, нужно понимать, что мы говорим о людях, которые раньше не работали или не владеют нужными навыками, они начнут с нуля", – комментирует Леена Копонен из Ассоциации фермеров Суоненйоки

Министерство труда выясняет, возможно ли будет в виде исключения нанять зарубежных работников.

"В этой сфере мы надеемся в первую очередь получить иностранную рабочую силу", – говорит Копонен.

Фермеры, ожидающие сезонных работников из-за рубежа, не могут принимать никаких решений до того, как станет известно, приедут иностранцы или нет.