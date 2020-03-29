Из-за закрытия границ в Финляндии некому собирать урожай

На данный момент Министерство труда Финляндии проясняет возможность нанять сезонных работников из числа местных жителей взамен русских, украинских и тайских сборщиков урожая, которые ежегодно приезжают в Финляндию, пишет Yle.
Сельское хозяйство и фермеры вскоре будут остро нуждаться в тысячах рабочих рук, если сезонные работники из-за границы в этом году не смогут приехать в Финляндию из-за ситуации с коронавирусом.
Первые работы на фермах уже начались. В то же время наиболее острая нужда в работниках возникает во время сбора урожая.
"Кто будет собирать ягоды? У нас обычно в сезон заняты 90 работников. Чтобы собрать урожай и доставить его на прилавки, нужны рабочие руки, - говорит Ярмо Рёппянен, фермер. – Можно нанять и финнов, конечно, в том случае, если им интересна кратковременная сезонная работа на сборе урожая".
На данный момент Министерство труда проясняет возможность нанять сезонных работников из числа местных жителей взамен русских, украинских и тайских сборщиков урожая, которые ежегодно приезжают в Финляндию. Работников планируется искать среди безработных, отправленных в принудительный отпуск, студентов, школьников и беженцев.
"Мы говорим о 15-20 тысячах человек. Мне с трудом верится, что местная рабочая сила сумеет заполнить эту недостачу. При этом может потребоваться и больше работников. Опять же, нужно понимать, что мы говорим о людях, которые раньше не работали или не владеют нужными навыками, они начнут с нуля", – комментирует Леена Копонен из Ассоциации фермеров Суоненйоки
Министерство труда выясняет, возможно ли будет в виде исключения нанять зарубежных работников.
"В этой сфере мы надеемся в первую очередь получить иностранную рабочую силу", – говорит Копонен.
Фермеры, ожидающие сезонных работников из-за рубежа, не могут принимать никаких решений до того, как станет известно, приедут иностранцы или нет.
"Мы связаны обязательствами брать иностранную рабочую силу. Мы гарантируем, что они получат за это определенную сумму. Сперва нужно убедиться, что они не приедут, а уже потом нанимать местных", – говорит Ярмо Рёппянен, выращивающий клубнику.