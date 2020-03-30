Жителей Эстонии стали штрафовать за нарушение ограничений

Так, в ночь на воскресенье тартуской полиции пришлось разгонять компанию мужчин, которые игнорировали требования, установленные в рамках введенного в Эстонии чрезвычайного положения.

После замечания стражей правопорядка компания разошлась, но через некоторое время мужчины вновь собрались вместе. Мужчины заявили полицейским, что им необходимо было встретиться и пообщаться. В связи с тем, что мужчины проигнорировали предупреждение, сотрудники полиции выписали двум мужчинам штрафы в размере 100 евро. Наказание еще для одного мужчины будет определено в ходе дальнейшего разбирательства.