Жителей Эстонии стали штрафовать за нарушение ограничений

Несмотря на то, что в условиях карантина большинство жителей Эстонии старается находиться дома, к сожалению, бывают и исключения, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Так, в ночь на воскресенье тартуской полиции пришлось разгонять компанию мужчин, которые игнорировали требования, установленные в рамках введенного в Эстонии чрезвычайного положения.
После замечания стражей правопорядка компания разошлась, но через некоторое время мужчины вновь собрались вместе. Мужчины заявили полицейским, что им необходимо было встретиться и пообщаться. В связи с тем, что мужчины проигнорировали предупреждение, сотрудники полиции выписали двум мужчинам штрафы в размере 100 евро. Наказание еще для одного мужчины будет определено в ходе дальнейшего разбирательства.
«Пока это первые штрафы, назначенные за нарушение чрезвычайного положения в Эстонии. Хочется надеяться, что и последние", - сообщила Лыунаская префектура в социальных сетях.