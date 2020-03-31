Эксперт: если вы хотите продать квартиру, продавайте срочно!

На вопросы Rus.Postimees ответила руководитель отдела таллиннских жилых площадей фирмы Ober-Haus Юлия Ферман.

- Как отреагировал рынок недвижимости на первые недели карантина?

- Что касается марта, то все запланированные на этот месяц сделки состоялись и на первичном, и на вторичном рынке жилья. Причем были и клиенты, которые решились на сделку без бронирования объекта заранее. В целом, судя по обороту нашей фирмы, могу сказать, что март был очень удачным. На данный момент активность покупателей спала, люди стали вести себя более осторожно и ждут развития ситуации в целом. Сыграл свою роль и карантин.

- Если нужно срочно продать или купить квартиру, каким образом это возможно осуществить, когда все сидят по домам? Не у всех бюро есть возможность создать виртуальную реальность.

- Сейчас нотариальные конторы и банки работают в обычном режиме. Да, и нотариусы, и банки сокращают количество контактов и стараются проводить как можно больше манипуляций в электронном виде. А вот удаленный показ может провести любой маклер, у которого есть смартфон и интернет. Для нашей компании эта практика не нова, мы и раньше пользовались этим приемом, например, когда покупатель находился в другой стране.

- Меняются ли цены на квартиры и дома, подорожала или подешевела аренда?

- Последняя неделя показала движение вниз на рынке частных домов, в первую очередь, это касается заведомо переоцененных объектов. Что касается квартир, колебания пока не слишком сильно заметны, особенно на рынке нового жилья. Рынок аренды отреагировал быстрее всего: приток туристов прекращен, плюс многим работающим в Эстонии иностранцам пришлось вернуться на родину. Таким образом, квартиры, предлагаемые ранее в краткосрочную аренду, перешли в категорию долгосрочных, число предложений прибавилось, а спрос, наоборот, упал. В этой ситуации неминуемо снижение цен.

- Стоит ли паниковать?

- Паниковать точно не стоит. Грамотно оцените ситуацию, по возможности обратитесь к специалисту. Если вы хотите купить жилье, присмотритесь к предложениям, следите за колебаниями рынка. Если хотите продать, то срочно продавайте.

- Как работаете лично вы?