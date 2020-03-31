В Ида-Вирумаа скончался мужчина с Covid-19

По состоянию на утро 31 марта, в Эстонии было диагностировано 745 случаев заражения коронавирусом, из них 30 новых.

За сутки в Эстонии всего было сделано 1149 тестов на коронавирус, из них три процента, то есть 30 проб оказались положительными. Согласно регистру народонаселения, за сутки больше всего положительных результатов тестов было в Харьюмаа (10), на Сааремаа (6), в Ида-Вирумаа (3), в Пярнумаа (2), в Рапламаа (2), в Тартумаа (2) и в Выпумаа (2). В Ляэне-Вирумаа, на Хийумаа и в Валгамаа выявлено по одному случаю.

Всего в Эстонии было сделано 12401 тест на коронавирус, 745 из них оказались положительными. Больше всего зараженных в возрастной группе старше от 40 до 49 лет (11%) и от 50 до 59 лет (11%). Следующие возрастные группы - 35-39 (10%) и 55-59 (10%).

По состоянию на вечер понедельника, госпитализирован 91 пациент, 13 человек находятся в отделении интенсивной терапии и нуждаются в аппарат ИВЛ. Выздоровели 26 человек, четверо умерли.

Данные графика обновляются автоматически.

287/5000 График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.

Данные обновляются автоматически в зависимости от данных Департамента здоровья.

Департамент здоровья теперь публикует результаты тестирования на основании данных инфосистемы здоровья (TIS), так как в инфосистему здоровья данные поступают на основании направлений. Теперь в день делается в среднем 1000 тестов в день.

Раньше Департамент здоровья не мог делать такие запросы в инфосистеме здоровья, необходимость в использовании инфосистемы здоровья обусловлена как тем, что возможность делать тесты появилась у нескольких лабораторий, так и тем, что привлечены партнеры из частного сектора. Возможность делать такие запросы в инфосистему здоровья, позволит делать сбор данных существенно быстрее.

В связи с объявленным в стране чрезвычайным положением, во всех учреждениях социального попечения, больницах и тюрьмах действует запрет на посещения, первоначально до 1 мая 2020 года, если правительство не примет иное решение.

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