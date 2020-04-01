Доктор Хассо Ууэтоа: боюсь, что пока жизнь нормализуется, нам всем придется переболеть этой болезнью

Ууэтоа, который в обычное время делит себя между университетской клиникой Гетеборга и эстонскими клиниками, во время кризиса поспешил на помощь к врачам Курессаареской больницы. После окончания университета доктор работал в реанимации кардиологии, которую после переименовали в отделение кардиоинтенсива: «Так что базовые знания врача интенсивного лечения у меня тоже еще где-то имеются. Но больнице сейчас просто нужны люди с дипломом врача, их руки и головы. С радостью помогаю коллегам по кардиологическим вопросам, и крайне благодарен коллегам, которые помогают мне в тех вопросах, которыми я в последние годы не занимался. Персонал Курессареской больницы очень приятный и дружелюбный. Поддержка большая», - сказал Ууэтоа порталу Uued Uudised.

Врач отметил, что несколько недель назад Швеция тоже прекратила плановую работу, поскольку спокойно передвигающиеся плановые больные являются одной из главных причин попадания вируса в больницы. Неотложная помощь работает по-прежнему.

Ууэтоа признался, что работая добровольцем в крупнейшем в Эстонии очаге распространения вируса, и он боится заражения: «Мы стараемся соблюдать все правила, и надеемся, что защитных средств хватит. Однако я опасаюсь, что нам всем в какой-то степени придется переболеть этой болезнью, пока жизнь действительно нормализуется. Вопрос скорее в том, как переболеть так, чтобы болезнь протекала как можно легче, а иммунитет возник без повреждения легких».

«Сейчас мы же в основном боремся за то, чтобы человек остался жив. Насколько серьезные повреждения будут нанесены легким, выяснится позже. Специфического лечения у этого заболевания нет. Есть поддерживающее лечение, но нет серьезных, основанных на доказательствах знаний о лечении этой болезни. Мы пытаемся использовать разные приемы, которые черпаем в доходящей до нас международной литературе». Ууэтоа признал, что благодарен шведским коллегам, поскольку Гетеборгская больница является университетской, и доступ к новым статьям он имеет именно благодаря работе в Швеции: «У работников Клиники ТУ и раньше имелся небольшой доступ к научной литературе, а у других больниц его вообще нет, что является большой проблемой и нуждается в государственной координации, не сейчас, но в будущем».

Первое правило, которое, по словам Ууэтоа, в нынешней ситуации должны выполнять люди, чтобы помочь соотечественникам и медицинским работникам – избегать заражения. Врач добавил, что дома не должны запираться те, кто может работать в своей мастерской или в фирме при отсутствии риска заражения. Но больные должны оставаться дома до нового распоряжения семейного врача: «Я не верю, что эпидемиологически будет большая проблема от того, если соблюдая правило 2+2, люди будут гулять у моря. Правда, если один из них не будет кашлять и чихать. В таком случае правила уже меняются, угроза заражения увеличивается, и все зависит даже от направления ветра».

Ууэтоа отметил, что, как ему кажется, в Куурессареской больнице нужна хорошо организованная служба очистки: «Сааремааские предприниматели, магазины которых закрыты, и у которых есть машины, которые в другое время моют торговые центры, могли бы сплотиться связаться с больницей. Особенно хорошо было бы, если бы эти машины могли использовать дезинфицирующие средства». Пару раз в неделю соответствующими растворами нужно мыть и стены.

Доктор считает, что было бы здорово, чтобы кто-то снабдил больницу футболками и нормальными спортивными штанам, тапками-носками и смог организовать централизованное мытье.

Ууэтоа считает, что государство не было готово к такому кризису: «Не будет ошибкой к январю следующего года закупить, например, запас масок, поскольку их срок хранения дольше, и мы могли бы использовать и в ситуации, когда кризиса нет».

По словам врача, самой большой проблемой является отсутствие знаний, поскольку в уездах позакрывали инфекционные отделения.

Что каждый сам может сделать для борьбы с распространением вируса?

«Я верю в ношение масок, и настоятельно советую всем это делать. Думают, что этот путь, выбрав который мы смогли бы значительно сократить распространение инфекции, или хотя бы его замедлить. Благодаря маскам меньшее количество нас заболеют одновременно, и мы вероятнее всего будем переносить болезнь легче.

Такое убеждение основано не только на вере, ту же позицию поддерживают многочисленные научные исследования и статистические ретроспективные анализы. И самодельные маски, особенно если они комбинированные, очень помогут».