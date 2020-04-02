Призыв к оставшимся без работы: придите на помощь сельскому хозяйству!

Вахур Тыниссоо, член правления Эстонской сельскохозяйственной и торговой палаты, заявил в передаче Maatund радио Kuku, что, согласно оценкам, этой весной сельскохозяйственные или садоводческие предприятия Эстонии не досчитаются около 2000 иностранных рабочих, пишет Maaelu.postimees.
Он призвал на помощь всех, кто потерял работу: «Этим летом, в этом сезоне село просит помощи. Нужно собирать клубнику и выполнять другие сельскохозяйственные работы, чтобы зимой нам было что поставить на стол».
В противном случае Эстонии угрожает нехватка продовольствия. «Пожалуйста, придите этим летом на помощь сельскому хозяйству и садоводству», - добавил Тыниссоо.
Тыниссоо предложил тем, те, кто на лето остался без работы и имеет возможность помочь, связаться с сельскохозяйственными или садоводческими предприятиями, расположенными рядом с их домом или с дачей. «Спросите, нужна ли им помощь, какая, сколько и когда. Мы должны работать сообща, чтобы выйти из этой безумной ситуации», - призвал он.