Чт, 2.04.2020
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  • Призыв к оставшимся без работы: придите на помощь сельскому хозяйству!

Призыв к оставшимся без работы: придите на помощь сельскому хозяйству!

Eriolukorra tõttu on umbes 2000 välisriikidest pärit hooajatöölist, kes sel aastal Eesti taludesse või aianditesse tööle ei saa tulla. Samas on palju inimesi, kes on oma töö kaotanud ja võiks nii rakendust leida.

ФОТО: Arvo Meeks

Вахур Тыниссоо, член правления Эстонской сельскохозяйственной и торговой палаты, заявил в передаче Maatund радио Kuku, что, согласно оценкам, этой весной сельскохозяйственные или садоводческие предприятия Эстонии не досчитаются около 2000 иностранных рабочих, пишет Maaelu.postimees.

Он призвал на помощь всех, кто потерял работу: «Этим летом, в этом сезоне село просит помощи. Нужно собирать клубнику и выполнять другие сельскохозяйственные работы, чтобы зимой нам было что поставить на стол».

В противном случае Эстонии угрожает нехватка продовольствия. «Пожалуйста, придите этим летом на помощь сельскому хозяйству и садоводству», - добавил Тыниссоо.

Тыниссоо предложил тем, те, кто на лето остался без работы и имеет возможность помочь, связаться с сельскохозяйственными или садоводческими предприятиями, расположенными рядом с их домом или с дачей. «Спросите, нужна ли им помощь, какая, сколько и когда. Мы должны работать сообща, чтобы выйти из этой безумной ситуации», - призвал он. 

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