Призыв к оставшимся без работы: придите на помощь сельскому хозяйству!

Он призвал на помощь всех, кто потерял работу: «Этим летом, в этом сезоне село просит помощи. Нужно собирать клубнику и выполнять другие сельскохозяйственные работы, чтобы зимой нам было что поставить на стол».

Тыниссоо предложил тем, те, кто на лето остался без работы и имеет возможность помочь, связаться с сельскохозяйственными или садоводческими предприятиями, расположенными рядом с их домом или с дачей. «Спросите, нужна ли им помощь, какая, сколько и когда. Мы должны работать сообща, чтобы выйти из этой безумной ситуации», - призвал он.