Началось? Упали цены на квартиры в Мустамяэ

Продавцы квартир в Таллинне начали снижать цены. В течение месяца подешевела каждая четвертая квартира в Мустамяэ, показывает анализ рынка квартир, сделанный фирмой LVM Kinnisvara.
В целом, среди продававшихся в течение марта квартир, цены упали у каждого шестого предложения. «За этот период дешевле стали 22% квартир, находящихся в активной продаже в Мустамяэ, - подчеркнул руководитель LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг. - Цены выставленных на продажу квартир также падают в Ласнамяэ и Пыхья-Таллинне, цены квартир в Кесклинне и Кристийне в настоящее время пока держатся».
За этот период цены предложенных на продажу квартир были снижены в среднем на 1630 евро. «Снижение цен более всего затронуло Мустамяэ, но это касается количества подвергшихся уценке квартир, а не собственно цен, - объяснил Саксинг. - Типичная квартира в центре города, которая продавалась в течение всего марта, подешевела почти на 3000 евро, в Мустамяэ - всего на 875 евро».
По словам Саксинга, ценовое давление еще более возрастет в ближайшем будущем, так как все больше и больше купивших в свое время квартиры для сдачи внаем, начнут их продавать.