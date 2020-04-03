Ветер снес крышу многоквартирного дома: 19 человек остались без жилья

«Крыша упала перед дверьми подъездов и заблокировала выходы, - сообщила пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра Марис Мооритс — Спасатели устранили опасность и помогли людям выбраться из квартир».

Специалист по связям с общественностью Ляэнераннаской волости Кристина Кукк сказала, что волостной старейшина Микк Пиккметс через час после происшествия получил звонок из Спасательного департамента, что из дома с 12 квартирами были эвакуированы 19 человек, которые нуждаются во временном приюте.

Когда старейшина приехал на место, большинство спасенных уже сами договорились о ночлеге с родственниками, знакомыми и друзьями. Приют пришлось искать двум людям, которых в итоге разметили в хостеле Лихула.

Кукк сказала, что сегодня соцработники волостной управы обзвонили жильцов дома и узнали, есть ли у них место, где жить или они нуждаются во временной жилплощади. «Если возникнет необходимость, у волости есть площади, где нуждающиеся в помощи могут временно разместиться», - сказала Кукк.

По словам специалиста по связям с общественностью, в доме есть действующее товарищество, которое в прошлом году приступило к сбору денег в ремонтный фонд, но у дома нет страховки. По данным Кукк, застрахована только часть квартир.

Помимо крыши, в доме с печным отоплением повреждены трубы и в дымоход упал камень. По словам Кукк, на данный момент выясняется размер ущерба и представители товарищества принимают ценовые предложения на ремонт крыши.