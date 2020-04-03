Американские ученые объявили о создании потенциальной вакцины против коронавируса

«У нас был опыт с SARS-CoV в 2003 году и MERS-CoV в 2014 году. Эти два вируса, тесно связанные с SARS-CoV-2, показывают, что белок, формирующий шипы вириона коронавируса, важен для индуцирования иммунитета против него. Мы точно знали, где его слабое место, — говорит доктор Андреа Гамботто, одна из авторов работы. — Вот почему так важно финансировать исследования вакцин. Никогда не знаешь, откуда придет следующая пандемия».

«Возможность быстро разработать эту вакцину стала результатом совместной работы ученых, имеющих опыт в различных областях исследований и преследующих общую цель», — добавляет соавтор исследования доктор Луи Фало.

Вакцина получила название PittCoVacc (сокращение от Pittsburgh Coronavirus Vaccine). В отличие от другой экспериментальной вакцины, основанной на митохондриальной ДНК вируса, клинические испытания которой недавно начались, здесь используется более традиционный подход и за основу взятыы фрагменты вирусных белков. Аналогично разрабатываются, например, вакцины от гриппа.

Также исследователи разработали новый способ доставки препарата в организм — с помощью так называемого массива микроигл. 400 крошечных игл расположены на специальном пластыре и доставляют фрагменты вирусного белка под кожу. И иглы, и сам пластырь состоят из сахаров, которые полностью рассасываются.

«Мы разработали такую систему, основываясь на способе введения вакцины от оспы через царапины на коже, но усовершенствовали технологию, — говорит Фало. — На самом деле это довольно безболезненно, ощущения как от липучки».

Пока что вакцина протестирована только на мышах. Как сообщают ученые, у них она привела к повышенной выработке антител к SARS-CoV-2 в течение двух недель после введения.

Что будет происходить в долгосрочной перспективе, пока неясно. Но более ранние исследования вакцины против MERS-CoV показали, что достаточный для защиты уровень антител сохраняется по крайней мере в течение года, и пока что изменения уровней концентрации антител к SARS-CoV-2 следуют по тому же сценарию.

Исследователи подчеркивают, что новая вакцина сохраняет свою эффективность даже после тщательной стерилизации гамма-излучением, что является ключевым шагом на пути к созданию продукта, пригодного для использования в организме человека.

В настоящее время авторы находятся в процессе подачи заявки в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США — они рассчитывают, что агентство разрешит им начать клинические испытания на людях в ближайшие несколько месяцев.

«Испытания на пациентах, как правило, требуют не менее года, а то и больше, — говорит Фало. — Но мы находимся в ситуации, которая отличается от всего, что мы когда-либо видели, поэтому мы не знаем, сколько времени займет процесс клинических разработок».

Ранее команда исследователей из Университета Миннесоты тоже обратила внимание, что белковые шипы коронавируса — его слабое место.

Они надеются, что это поможет создавать эффективные лекарства для зараженных.

Изучая особенности шипов SARS-CoV-2 и рецепторов человеческих клеток с помощью рентгена, ученые обнаружили, что всего лишь несколько мутаций сделали молекулярный «гребень» шипа более компактным, чем аналогичная структура у возбудителя атипичной пневмонии. Это и другие изменения помогли SARS-CoV-2 надежнее прикрепляться к рецепторам, эффективнее инфицировать клетки человека и быстрее распространяться.