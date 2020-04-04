В тяжелом ДТП погиб молодой человек, пьяный водитель сбежал

В три часа ночи в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Эльва в деревне Мяэотса на пологом повороте с дороги вылетел автомобиль Audi, который перевернулся через крышу и врезался в дерево. Находившийся в машине 20-летний пассажир скончался на месте.

Когда на место происшествия прибыла помощь, водитель уже сбежал. Полицейские искали его в ближайшем лесу, к поискам была привлечена и служебная собака.

На основании собранной информации, предполагаемого водителя в семь часов утра нашли в его доме, который находится в нескольких километрах от места ДТП. Задержанный 23-летний мужчина был с признаками алкогольного опьянения. Он был доставлен в больницу для проверки состояния здоровья.

«Точные причины ДТП будут выяснены в ходе производства, но, по предварительным данным, причиной аварии могли стать слишком большая скорость, скользкая дорога и состояние водителя, - сказал оперативный руководитель Лыунаской префектуры Меэлис Саарепуу. - Садясь за руль, водитель должен заботиться обо всех находящихся в машине людях и в случае трагических последствий должен брать на себя ответственность на месте происшествия».