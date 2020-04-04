Нарвская больница испытывает проблемы с персоналом

Медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья, доктор Аркадий Попов посетил 4 апреля больницы Ида-Вирумаа с целью проверки их готовности принимать пациентов с коронавирусом. По его оценке, Ида-Вируская центральная больница абсолютно готова к приему пациентов с COVID-19, а Нарвская городская больница испытывает проблемы с персоналом, передает Rus.ERR.
"Сейчас мы работаем с коллегами для того, чтобы и Нарвскую больницу превратить в бастион против COVID-19. Главная проблема Нарвской больницы - это персонал. Я думаю, что мы сумеем эту проблему решить", - сказал Аркадий Попов "Актуальной камере".