Фото и видео ⟩ В эстонском вузе создали прототип защитной маски на 3D-принтере

На этой неделе в Техническом институте Эстонского аграрного университета в Тарту была изготовлена защитная маска, чтобы удостовериться в том, что нужные навыки и рабочие инструменты в институте позволяют изготавливать защитные маски и, при необходимости, начать предлагать их тем, кто в них нуждается.

Конструкция защитной маски проста: часть маски, прикрепленная к голове человека, напечатана из пластика на 3D-принтере, к ней прикреплен прозрачный козырек. Если поместить его перед лицом, он не защитит от вируса полностью, но послужит дополнительной мерой предосторожности.

Одной из возможных областей применения маски может быть, например, сфера обслуживания.

Технический институт Университета аграрных наук во главе с преподавателем Тыну Леэметом принял вызов, чтобы посмотреть, на что похож этот процесс: оказалось, что за несколько часов и с правильной технологией, можно создать один козырек.

Тыну Леэмет ФОТО: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

«Первая версия, прототип, имеет свои небольшие недостатки, эргономику и дизайн еще предстоит доработать, но он уже выполняет свою работу», - подтвердил Тыну Леэмет. Он добавил, что 3D-принтеры на сегодня уже не новинка. Люди, вероятно, не имеют дома возможностей для лазерной резки, но такая услуга легко доступна.

«3D-печать занимает максимум несколько часов. Часть козырька вырезана из пластика толщиной около 1 мм с помощью станка для лазерной резки. Эта работа занимает двадцать секунд ", объяснил Леэмет.

В настоящее время Эстонский аграрный университет не планирует запускать массовое производство защитных масок, но такие возможности существуют. По словам Леэмета, в интернете существуют сотни различных моделей для 3D-печати, в соответствии с которыми можно создать прототип. Для собственной защитной маски в институте создали собственную модель.

Cозданная в техническом институте защитная маска ФОТО: Kristjan Teedema/Tartu Postimees