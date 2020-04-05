Фото ⟩ Ограничения магазины трактуют по-разному: одни пускают одновременно 15 человек, другие — 185

Новые ограничения на количество покупателей в торговом зале магазины в Вильянди трактуют по-разному. Фотограф Sakala запечатлел вчера, что творилось в крупнейших магазинах города.
Самое лучшее впечатление на фотографа Эльмо Рийга произвел строительный магазин Vilpak, в торговый зал которого за раз пускали 15 покурателей, а остальным надо было, соблюдая дистанцию в два метра, ждать на улице.
Больше всего людей вчера днем было в Paalalinna Maksimarket, заметно меньше людей ходило по магазинам Selver и Rimi. Вывеска перед Rimi в торговом центре Uku keskus разрешала за раз зайти 80 покупателям. Больше всего удивил фотографа магазин Maxima, в котором инфотабло позволяло одновременно совершать покупки 185 людям.