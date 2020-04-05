Вс, 5.04.2020
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  • Ограничения магазины трактуют по-разному: одни пускают одновременно 15 человек, другие — 185

Фото ⟩ Ограничения магазины трактуют по-разному: одни пускают одновременно 15 человек, другие — 185

Новые ограничения на количество покупателей в торговом зале магазины в Вильянди трактуют по-разному. Фотограф Sakala запечатлел вчера, что творилось в крупнейших магазинах города.

Самое лучшее впечатление на фотографа Эльмо Рийга произвел строительный магазин Vilpak, в торговый зал которого за раз пускали 15 покурателей, а остальным надо было, соблюдая дистанцию в два метра, ждать на улице.

Больше всего людей вчера днем было в Paalalinna Maksimarket, заметно меньше людей ходило по магазинам Selver и Rimi. Вывеска перед Rimi в торговом центре Uku keskus разрешала за раз зайти 80 покупателям. Больше всего удивил фотографа магазин Maxima, в котором инфотабло позволяло одновременно совершать покупки 185 людям.

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