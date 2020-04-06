Для спасения сельского хозяйства находящимся в Эстонии иностранцам могут продлить разрешения на работу

По словам председателя комиссии по сельской жизни Тармо Тамма, нехватка рабочей силы в сельском хозяйстве уже какое-то время остро стоит на повестке дня. Для решения этой проблемы были задействованы рабочие из других государств, сообщила пресс-служба Рийгикогу.

«За столь короткий период времени очень сложно реорганизовать работу и найти достаточное количество доярок и ветеринаров, незаменимых в животноводстве. Для этого необходимо время. Кризис изменил ситуацию. При принятии решений мы должны учитывать это», – сказал Тамм.

«Мы должны пересмотреть положения Закона об иностранцах, согласно которым работодатель не может продлить максимальный срок работы для граждан других государств», – сказал Тамм.

По его словам, мы должны быть более гибкими: «Тем, кто уже работает и хочет продолжить работать, необходимо дать возможность продлить разрешение на работу по меньшей мере до конца чрезвычайного положения».

Согласно действующему закону, работодатель не может продлить краткосрочное разрешение на работу, выданное иностранцу, если иностранец отработал максимально установленный законом срок – как правило, 12 месяцев в течение 15 месяцев; в случае сезонных работ – девять месяцев в течение 12 месяцев.

Член комиссии по сельской жизни Ивари Падар подчеркнул, что в кризисной ситуации мы должны принимать разумные меры для решения проблем сельского хозяйства. Так мы обеспечим бесперебойное снабжение продуктами питания. «Мы отлично знаем, что в сельском хозяйстве наблюдается острая нехватка местной рабочей силы. В условиях кризиса мы должны быть активнее и повысить информированность местного рынка труда, дав людям информацию о том, как они могут помочь сельскому хозяйству. Особенно это важно с учетом грядущих сезонных работ», – сказал Падар. Он подчеркнул, что в условиях кризиса мы должны сделать все, чтобы в сельском хозяйстве не возникло проблем, связанных с ограничением на использование иностранной рабочей силы.