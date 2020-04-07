В Эстонии диагностировано 42 новых случая заражения коронавирусом

По состоянию на утро 7 апреля, из-за коронавируса в Эстонии в госпитализации нуждались 130 человек, из которых 12 человек находились на искусственной вентиляции легких. Из больниц выписаны 69 человек. За прошлые сутки от COVID-19 скончались два человека: в Ида-Вируской центральной больнице — 92-летний мужчина и в Курессаареской больнице — 84-летняя женщина. Всего в Эстонии от COVID-19 скончался 21 человек.

В общей сложности в Эстонии было сделано 23 546 тестов, из них 1149, т.е. 5% показали положительный результат. Из них 38% тестов – на Сааремаа, в Харьюмаа – 31%, в Ида-Виру-, Пярну- и Вырумаа — 6%. Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.koroonakaart.ee/ru.

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График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.

В Эстонии на сегодняшний момент вирусное заболевание COVID-19 диагностируют в лабораториях департамента здоровья, Клиники Тартуского Университета, SYNLAB, Северо-Эстонской региональной больницы, Ида-Вируской центральной больницы, Пярнуской больницы и Ида-Таллиннской центральной больницы.

В связи с объявленным в стране чрезвычайным положением, во всех учреждениях социального попечения, больницах и тюрьмах действует запрет на посещения, первоначально до 1 мая 2020 года, если правительство не примет иное решение. Для предотвращения распространения вируса COVID-19, Департамент здоровья приостановил плановое лечение в частных больницах. Частные медицинские учреждения и стоматологические клиники продолжат оказывать только неотложную помощь. Плановые лечения закончатся, для того чтобы предотвратить распространение вируса и сэкономить средства индивидуальной защиты. О завершении планового лечения, которое уже начато, врач примет решение вместе с пациентами, оценивая отдельно каждый единичный случай. Обязательно до конца следует довести такое плановое лечение, прерывание которого может быть опасно для здоровья человека.

Дополнительная информация на тематическом сайте Департамента здоровья и на странице департамента в Facebook.