Руководство "Реала" обсуждает с игроками варианты сокращения зарплат

Руководство мадридского футбольного клуба "Реал" начало переговоры с игроками относительно сокращения зарплат в условиях пандемии коронавируса, сообщает Cadenaser.com.
Как отмечает издание, футболистам были представлены два варианта: уменьшение зарплаты на 12%, если сезон будет возобновлен, и на 20%, если его завершат досрочно.
Чемпионат Испании был прерван в марте из-за пандемии коронавируса.
По состоянию на вторник Испания находится на втором месте по общему числу выявленных случаев заражения COVID-19 (после США) и по числу жертв (после Италии).