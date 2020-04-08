Ср, 8.04.2020
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Руководство "Реала" обсуждает с игроками варианты сокращения зарплат

Фрагмент матча "Реал" - "Атлетик" (0:0)

ФОТО: Legan P. Mace/ZUMAPRESS.com

Руководство мадридского футбольного клуба "Реал" начало переговоры с игроками относительно сокращения зарплат в условиях пандемии коронавируса, сообщает Cadenaser.com.

Как отмечает издание, футболистам были представлены два варианта: уменьшение зарплаты на 12%, если сезон будет возобновлен, и на 20%, если его завершат досрочно.

Чемпионат Испании был прерван в марте из-за пандемии коронавируса.

По состоянию на вторник Испания находится на втором месте по общему числу выявленных случаев заражения COVID-19 (после США) и по числу жертв (после Италии).

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