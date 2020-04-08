Коронавирус у ребенка перевернул жизнь многодетной семьи вверх дном

Кадри узнала результат теста на следующий день. Отрицательный.

Пришлось подумать о еще не рожденном ребенке. Кадри замечает, что их семье повезло, поскольку у них было целых два варианта, как разъехаться. Папа Кадри работает в Финляндии и его квартира в Пярну стояла пустая. Так женщина взяла маленькую дочку, попрощалась с мужской половиной семьи и переехала на отцовскую квартиру.

За больным Карлом дома стал ухаживать отец, там же остался на домашнем обучении сын-подросток. Все трое остались на полном карантине. Кадри сообщила Департаменту здоровья о людях, с которыми члены семьи контактировали в течение предшествующих недель, и сама оповестила знакомых.

На окошке Карла бумажная живность, которую смастерила его маленькая сестренка. ФОТО: Erakogu

С начала апреля задачей Кадри, вышедшей в декрет, стали походы в магазин за покупками для всей семьи. Между собой они тесно общаются по видеосвязи, мама в маске и с продезинфицированными руками носит еду семье, находящейся в изоляции.

«Разлука – это тяжело. Карл в маске подбегает ко мне, когда я приношу еду, и я не могу запретить ему обнять маму – ему трудно понять, почему мама не живет дома. Мы постоянно ему объясняем», - в голосе матери слышится безутешная грусть. Но вместе с тем хорошо, что температура у Карла спала уже на следующий день. Из-за кашля отец дает сыну подышать над ингалятором, чтобы облегчить его состояние.

На карантине Карл смотрит мультики и играет с приставкой. Правда, пульт ему приходится делить с папой и братом. «Мы пару дней прожили отдельно, когда Карл, смотря мультики, выразил свои чувства», - рассказывает Кадри. «Я хочу жить с мамой! Почему я не могу играть со свой маленькой сестренкой?»

«Конечно, мальчик расстраивается, что нельзя покататься на новеньком велосипеде, поиграть во дворе или с друзьями», - описывает Кадри эмоции своего сына под домашним арестом, в то время как на улице светит весеннее солнце.

Папа присматривает за распорядком дней сыновей, чтобы не возникла зависимость от телевизора и компьютера. Однажды ведь придется вернуться к нормальной жизни. У Кадри тоже есть свои приемы как сформировать привычки. «Карл каждый день получает предложение, которое он должен пять раз переписать своей рукой, до этого его не пускают к телевизору. И вечером ему надо прочитать один рассказ из книги «365 рассказов». Эти обязанности были у дошкольника и до карантина.

Мужчины к облегчению матери прекрасно справляются самостоятельно, и ее жизнь не стала сложнее. «У меня редкостно замечательный муж, который готовит, убирает и управляется со стиральной машиной, - нахваливает Кадри. – Он пошучивает над ситуацией: сегодня я убрал 20 сантиметров, больше не могу, а то дома работа кончится!»

Кадри сейчас приходится чуть больше заботиться о себе, поскольку уже в июне ей рожать. «Все плановые визиты к врачу отменены, к счастью, я успела еще до чрезвычайного положения сходить на ультразвук, где плод проверяется на сидром Дауна, - рассказывает опытная мама, которой кажется, что нынешняя беременность протекает чуть сложнее прежних. – Все время нехорошо и изжога. Я не нытик, но ничего не могу с этим поделать».

Кадри напоминает читателям, что к кризису не стоит относиться легкомысленно и своим беспечным поведением подвергать жизнь сограждан опасности. Она уверена, что на самом деле никто не хочет, чтобы заболели его дети, родители или он сам. А убеждение «грипп хуже» быстро проходит.

«К сожалению, никто из нас не знает об осложнениях после коронавируса, потому что болезнь совсем новая», - беспокоится мать и за своего сына, и за всех остальных.

В то же время Кадри беспокоится за семейный бизнес. «Мы мелкие предприниматели, но деньги за товар мы тоже заплатили, - констатирует она. – Никто не знает, что будет с этим сезоном. Когда чрезвычайное положение кончится, доходы людей станут меньше, возникнут финансовые трудности и другие необходимые расходы. Возможно, и долги. С иностранными туристами то же самое: когда еще они осмелятся вновь путешествовать?»