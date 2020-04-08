Владимир Путин. ФОТО: Alexei Druzhinin/Alexei Druzhinin/TASS

Президент России Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание с губернаторами, которое он решил совместить с обращением к гражданам.

Сначала Путин общался с регионами. Он говорил об обеспечении больниц дополнительными койками, новых машинах скорой помощи. После чего сообщил первую новость: на три месяца будет введена федеральная доплата медикам, которые борются с коронавирусом. Врачам - 80 тысяч рублей, специалистам среднего звена - 50 тысяч, младшему медицинскому персоналу - 25 тысяч.

Вторая тема, которую затронул Путин, была заявлена так: "Конечно, нельзя останавливать экономику". Президент России сказал, что нельзя закрывать транспортное и пассажирское сообщение между регионам (он не упоминул при этом Чечню).

Приостановка такого сообщения может привести к большому урону, даже в Москве, по словам Путина, "нет повсеместного закрытия предприятий". "Многие столичные компании продолжают работать или перешли на удаленный режим", - добавил он.

Нужно уже думать о том, как возвращаться "в нормальный график работы", "внимательно отслеживая" с ситуацию с распространением коронавирусом, продолжил Путин. Он потребовал "не грузить" компании справками, которые могут помешать их работе. Компании, сказал он, могут продолжать работать, соблюдая санитарные нормы.

В первый раз Путин обратился к россиянам в связи с пандемией 25 марта. Тогда он объявил следующую неделю нерабочей и сообщил, что голосование по поправкам в Конституцию откладывается. Кроме этого, он предложил ввести налог на дивиденды, выводимые на зарубежные счета, в размере 15%, и налог на прибыль от банковских вкладов объемом более 1 млн рублей. Путин также пообещал россиянам некоторые меры социальной поддержки.

После этого обращения Москва, Московская и большая часть регионов объявили о введении режима самоизоляции.

2 апреля Путин выступил с новым обращением и объявил, что весь апрель будет в России нерабочим из-за эпидемии коронавируса. При этом работникам должны продолжить начисление заработной платы.

За последние сутки в России выявили 1175 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в стране достигло 8672 человек. Последние три дня число прирост числа заболевших более или менее стабилен. Всего проведено более 901 тысячи тестов.

Больше всего заболевших в Москве - 660 человек, в Подмосковье - 95 человек и в Санкт-Петербурге - 34 человека.