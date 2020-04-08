Ремарка Путина, привязавшего к коронавирусу печенегов и половцев, отвлекла Рунет от темы самоизоляции

⚡️⚡️⚡️СК возбудил уголовное дело по факту убийства Изяслава Ярославича Киевского битве с половцами на Нежатиной Ниве в 1078 году. — Саттер Кейн (@SCane73) April 8, 2020

Половцы на снегу

Розовое на белом

Что же нам с ними делать

С половцами на снегу — Plushev (@plushev) April 8, 2020

Как ныне вбирается Вещий Олег

Хотя и по паспорту он - печенег — Plushev (@plushev) April 8, 2020

Таких не берут в печенеги! — Plushev (@plushev) April 8, 2020

Когда проспал 3 часа вечером и открыл Твиттор:

-Половцы...

-Печенеги...



О чем вы вообще? pic.twitter.com/De0PYqbhyj — безналичка и аскетизм 💳✊🏻 (@cash_lust) April 8, 2020

Путин: «Все* проходит и это пройдет».



* — кроме президента российской федерации Путина В.В. — agatha (@athawld) April 8, 2020

А завтра обращение Путина будет? Хочется опять чего-то исторического — Смирнов (@sssmirnov) April 8, 2020

Печенеги да половцы (экскурс в историю вопроса)

Итак, кто такие "печенеги" и "половцы".

Печенеги - древний тюркоязычный народ, сфор­ми­ро­вавшийся в VII-VIII веках в бас­сей­не реки Сырдарья и в Приаралье, то есть на территории Казахстана и Узбекистана.

В IX веке печенеги пе­реко­чевали к Вол­ге, заняв местные степи. Постепенно они прибрали к рукам и дунайские земли, образовав крупную эт­но­по­ли­тическую общ­ность, известную в ис­то­рио­гра­фии как Пе­че­не­гия, Северное Причерноморье.

Ныне это территории северного побережья Черного и Азовского морей (регион Молдавии с частью Румынии, некоторые территории Украины и России).

Русско-печенежские войны длились около века. Как правило, печенеги молниеносно набегали на русские селения и города и так же спешно уходили, забрав невольников, скот и имущество. Орда наносила большой вред сельскому хозяйству и другим ресурсам.

В 1036, согласно "Повести временных лет", киевский князь Ярослав Мудрый на­нес печенегам итоговое поражение под Киевом, и они пере­ко­че­ва­ли к византийским и венгерским границам.

Половцы - кочевой тюркский народ, имевший свою страну Дешт-и-Кипчак. Это территории современного Казахстана, Северного Кавказа, Приазовья и Северного Причерноморья. Русь воевала с половцами дольше, чем с печенегами, - в среднем полтора века. Столкновение усиливалось и противоречиями между раздробленными русскими княжествами, правители которых нередко делали половцев своими союзниками и использовали их отряды в междоусобных войнах.

О половцах известно не очень много, но их навыки ведения войны считались довольно развитыми. Они также выбрали для себя тактику внезапных нападений - в основном на слабо защищенные деревни. В полевом бою половецкие ханы грамотно разделяли силы, использовали летучие отряды в авангарде для завязки боя, которые затем подкреплялись атакой основных сил.