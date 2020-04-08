Ср, 8.04.2020
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Ремарка Путина, привязавшего к коронавирусу печенегов и половцев, отвлекла Рунет от темы самоизоляции

Владимир Путин.

ФОТО: Alexei Druzhinin/AP

Выступление президента России Владимира Путина на онлайн-совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса, которое уже назвали "третьим обращением", отвлекло Рунет от темы самоизоляции, переключив на поиски корней, исторические экскурсы и бытовые дискурсы, передает Newsru.com.

"Понимаю, что накопилась усталость, для большинства постоянно находиться в четырех стенах муторно и тошно, но выбора нет. Режим самоизоляции надо непременно выдержать, - сказал Путин и обнадежил россиян, - "все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, - со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную".

Вот эти "печенеги и половцы", тюркские народы, с отрядами которых сражалась в X-XII веках Киевская Русь, и стали в соцсетях самой обсуждаемой темой - все ленты сразу заполнились шутками и мемами про печенегов и половцев.

Многие тут же нашли аналогии со знаменитой речью русского адвоката Федора Никифоровича Плевако на суде над старушкой, укравшей "жестяной чайник стоимостью 30 копеек". Прокурор уверял, что частная собственность священна, и на этом принципе зиждется мироустройство, так что если оправдать старушку, то придется оправдывать и революционеров... И тут свою речь начал Плевако:

"Много бед, много испытаний пришлось претерпеть России за более чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары, поляки. Двунадесять языков обрушились на нее, взяли Москву. Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь... Старушка украла старый чайник ценою в 30 копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от этого она погибнет безвозвратно..." Старушку оправдали.

Печенеги да половцы (экскурс в историю вопроса)

Итак, кто такие "печенеги" и "половцы".

Печенеги - древний тюркоязычный народ, сфор­ми­ро­вавшийся в VII-VIII веках в бас­сей­не реки Сырдарья и в Приаралье, то есть на территории Казахстана и Узбекистана.

В IX веке печенеги пе­реко­чевали к Вол­ге, заняв местные степи. Постепенно они прибрали к рукам и дунайские земли, образовав крупную эт­но­по­ли­тическую общ­ность, известную в ис­то­рио­гра­фии как Пе­че­не­гия, Северное Причерноморье.

Ныне это территории северного побережья Черного и Азовского морей (регион Молдавии с частью Румынии, некоторые территории Украины и России).

Русско-печенежские войны длились около века. Как правило, печенеги молниеносно набегали на русские селения и города и так же спешно уходили, забрав невольников, скот и имущество. Орда наносила большой вред сельскому хозяйству и другим ресурсам.

В 1036, согласно "Повести временных лет", киевский князь Ярослав Мудрый на­нес печенегам итоговое поражение под Киевом, и они пере­ко­че­ва­ли к византийским и венгерским границам.

Половцы - кочевой тюркский народ, имевший свою страну Дешт-и-Кипчак. Это территории современного Казахстана, Северного Кавказа, Приазовья и Северного Причерноморья. Русь воевала с половцами дольше, чем с печенегами, - в среднем полтора века. Столкновение усиливалось и противоречиями между раздробленными русскими княжествами, правители которых нередко делали половцев своими союзниками и использовали их отряды в междоусобных войнах.

О половцах известно не очень много, но их навыки ведения войны считались довольно развитыми. Они также выбрали для себя тактику внезапных нападений - в основном на слабо защищенные деревни. В полевом бою половецкие ханы грамотно разделяли силы, использовали летучие отряды в авангарде для завязки боя, которые затем подкреплялись атакой основных сил.

26 февраля 1111 года Святополк Изяславич, Владимир Мономах и их союзники во главе большой армии смогли проникнуть так далеко в половецкие степи, как никогда ранее - до самого Дона. Основные силы половецкий хан Шарукан успел вывести из-под удара.

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