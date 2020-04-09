Рейтинг ⟩ В Эстонии объявлен топ самых дорогостоящих предприятий страны

Tallink Grupp, Swedbank и Eesti Energia заняли первые три строчки рейтинга TOP 101 самых дорогостоящих предприятий Эстонии, который был составлен компанией Prudentia, занимающейся консультированием предприятий по вопросам купли-продажи, и фондовой биржей Nasdaq Tallinn, на основании данных по состоянию на конец 2018 года.
Глобальный экономический кризис, обусловленный коронавирусом, уже значительно откорректировал стоимость предприятий, но регистрация докризисной стоимости важна, поскольку позволит нам в последующие годы иметь более точное представление об изменениях и направлениях развития на ландшафте предпринимательства.
Составлением рейтинга самых дорогостоящих предприятий Эстонии TOP 101 Prudentia и Nasdaq Tallinn занимались в последние месяцы прошлого года, когда о коронавирусе, который сегодня поразил весь мир и перевернул с ног на голову всю международную экономическую жизнь, ещё никто ничего не знал. Смысл составления рейтинга эстонских предприятий на основании отчетов за 2018 год и всего проекта был в том, чтобы вызвать более широкую общественную дискуссию на тему стоимости и создания стоимости предприятий.
Первые 20 мест:
- TALLINK GRUPP, AS
- SWEDBANK, AS
- EESTI ENERGIA, AS
- SEB PANK, AS
- TALLINNA SADAM, AS
- TELIA EESTI, AS
- NG INVESTEERINGUD, OÜ
- RIIGI KINNISVARA, AS
- RIVERITO, AS
- GRAANUL INVEST, AS
- RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS, SA
- VIRU KEEMIA GRUPP, AS
- UP INVEST, AS
- LUMINOR BANK, AS
- UTILITAS, OÜ
- ELERING, AS
- BLRT GRUPP, AS
- BALTIC MARITIME LOGISTICS GROUP, AS
- NORDMET, AS
- ERICSSON EESTI, AS
С полным списком самых дорогостоящих предприятий Эстонии по состоянию на 2019 год, вошедших в рейтинг TOP 101, можно ознакомиться на сайте www.top101.ee.
«Разумеется, мы очень рады, что оказались на вершине впервые составленного в Эстонии рейтинга самых дорогостоящих предприятий – уверен, что это послужит хорошей поддержкой для всех работников концерна в это сложное время и мотивирует продолжать прикладывать ещё больше усилий во имя будущего, – прокомментировал председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене. – Однако следует признать, что этой награды мы удостоились в чрезвычайно сложное время, когда большинство предприятий проходят беспрецедентный курс выживания, и никто из нас ещё не может спрогнозировать, как будет выглядеть этот рейтинг не то что в следующем году, но даже всего через два-три месяца. Но сегодня, без сомнения, не так важно то, кто и на каком месте оказался в этом рейтинге, как важно, чтобы мы успешно преодолели этот кризис и действовали сообща во имя того, чтобы эстонская экономика вновь встала на ноги. Tallink, как обычно, сделает всё, что в его силах, чтобы внести в это максимальный вклад».
По словам Иллара Каазика, ведущего партнера Prudentia, нынешний и будущие рейтинги TOP 101 позволят создать временную шкалу с данными, на основании которых можно будет анализировать тенденции и изменения, оперируя экономическими циклами, на протяжении более длительного периода. «Сегодня мир уже не тот, каким мы его знали до сих пор, он сильно изменился, и ценность этого рейтинга, помимо ностальгических воспоминаний о хороших временах, состоит в том, что мы зафиксировали состояние докризисной экономики Эстонии, так сказать, установили измерительную планку во время «большой воды». Таким образом, в ближайшие годы мы сможем, по крайней мере, определять степень восстановления предприятий и, будем надеяться, что некоторые из них не только восстановятся, но и продемонстрируют дальнейший рост», – отметил Иллар Каасик.
«Сегодня кажется, что мировая и эстонская экономика оказались у края пропасти, или даже уже вошли в состояние свободного падения, но мы надеемся, что не в слишком отдалённом будущем можно будет сказать: «Черт возьми, мы уже достигли дна». Если стоимость наиболее дорогостоящих предприятий Эстонии снова начнёт расти, будут расти как налоговые поступления государства, так и средняя заработная плата. Поскольку Prudentia составит аналогичный рейтинг и для Латвии, в будущем будет интересно проанализировать, как будут протекать изменения в латвийском и эстонском предпринимательстве по мере изменения экономической среды, с учетом различий в экономической политике стран», – добавил он.
По словам руководителя биржи Nasdaq Tallinn Каарела Отса, в кризисной ситуации также важно обращать внимание на движители нашей экономики. «Разумеется, самый непосредственный механизм получения обратной связи при оценке стоимости предприятия – это котировка его акций на бирже, но первый и очень важный шаг для анализа и понимания стоимости – сводные данные, подобные TOP 101».
«За каждым успешным предприятием стоят конкретные люди, и, независимо от вероятных ударов, которые могут отбросить его назад, в большинстве случаев именно эти амбициозные люди оказываются теми, кто будет стоять за новыми и возрождающимися предприятиями. Будущие TOP 101 – это моральная поддержка, пример для подражания для каждого предпринимателя, который сегодня точно также как и все остальные сражается на экономической передовой за экономическое выживание и независимость своего предприятия, своих работников, партнеров по бизнесу, а также всего эстонского государства и нашего народа», - сказал Каарел Отс.
О методике составления TOP 101
В случае TOP 101 оценивалась стоимость предприятия в целом (ingl. Enterprise value) и его значение для экономики Эстонии, независимо от структуры капитала. Исключением были предприятий, предоставляющие финансовые услуги (например, банки и страховые общества), у которых оценивалась стоимость собственного капитала.
Предприятия можно оценивать с использованием разных методов. Для составления рейтинга TOP 101 был выбран метод сопоставимых коэффициентов, то есть рыночный подход. Этот метод имеет несколько преимуществ по сравнению с другими методами. Возможно, наиболее важное преимущество состоит в том, что за основу берутся статистика рынка и публичные отчёты предприятия, т. е. фактическая информация. Оценщик, со своей стороны, не делает прогнозов и не вносит никаких дополнений, то есть этот метод минимизирует субъективность. По этой причине в рейтинге могут отсутствовать стартапы, стоимость которых, исходя от раунда финансирования, основывается главным образом на оценке будущего потенциала.
При составлении рейтинга использовались три коэффициента. Для поставщиков финансовых услуг – соотношение рыночной капитализации и собственного капитала (P / B), а для других – соотношение стоимости предприятий и оборота продаж (EV / S), а также соотношение стоимости и EBITDA (EV / EBITDA). Коэффициенты рассчитываются по секторам, а сектора определяются в соответствии с GICS – General Industry Classification Standard. Сопоставимыми предприятиями считаются предприятия, котирующиеся на европейских биржах. Информация, необходимая для расчёта коэффициентов, берётся из базы данных S & P Capital IQ.
Чтобы получить окончательную стоимость предприятия, стоимость, рассчитанная на основе финансовых показателей, была скорректирована посредством его качественной оценки. Эта оценка может повлиять на окончательную стоимость предприятия в пределах 20% в соответствии с коэффициентом, выраженным по 100-балльной шкале. Качественная оценка деятельности предприятия осуществлялась Nasdaq. Оценивались следующие факторы: прозрачность структуры собственников, подробность публикуемой в финансовых отчётах информации, коммуникация при публикации финансовых результатов и информация, доступная на веб-сайте предприятия.
С более подробным описанием методики можно ознакомиться на сайте www.top101.ee.
Prudentia
Investment Agency, одна из старейших в Эстонии компаний, оказывающих предприятиям консультационные услуги по вопросам, связанным со сделками купли-продажи (M&A-сделки), и Prudentia, одно из ведущих в этой сфере предприятий Латвии, в марте текущего года приняли решение о совместной деятельности под торговой маркой Prudentia, с целью расширить свою деятельность в Литве и обеспечить себе позицию в числе лидеров этой сферы в странах Балтии. В результате стратегического сотрудничества Prudentia и Investment Agency образовалась одна из крупнейших команд специалистов в области финансового консультирования в странах Балтии, которая имеет общий взгляд на Балтийский рынок капитала.
У Prudentia есть офисы в Риге и Таллинне, которые предлагают клиентам опыт экспертов в том, что касается местной финансовой индустрии и рынка капитала. Оба предприятия работали на рынке более 20 лет, и в ходе своей деятельности они проконсультировали по купле-продаже более 140 компаний на общую сумму 2 миллиарда евро. Услуга консультирования по купле-продаже помимо Эстонии теперь предоставляется также в Латвии и Литве, это делается в сотрудничестве с Global M & A Partners (осуществляет деятельность в 30 странах мира и объединяет более 300 профессиональных консультантов). Предприятие представляет этот международный бренд в странах Балтии.
В настоящее время в офисах Prudentia в Эстонии и Латвии работают 13 консультантов и аналитиков. После расширения предприятие может предлагать услуги в областях, которые до сих пор ещё не были охвачены, таких как авиация, информационные технологии, железнодорожный транспорт. Дополнительная информация: www.prudentia.ee
Nasdaq
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