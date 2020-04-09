Рейтинг ⟩ В Эстонии объявлен топ самых дорогостоящих предприятий страны

Глобальный экономический кризис, обусловленный коронавирусом, уже значительно откорректировал стоимость предприятий, но регистрация докризисной стоимости важна, поскольку позволит нам в последующие годы иметь более точное представление об изменениях и направлениях развития на ландшафте предпринимательства.

Составлением рейтинга самых дорогостоящих предприятий Эстонии TOP 101 Prudentia и Nasdaq Tallinn занимались в последние месяцы прошлого года, когда о коронавирусе, который сегодня поразил весь мир и перевернул с ног на голову всю международную экономическую жизнь, ещё никто ничего не знал. Смысл составления рейтинга эстонских предприятий на основании отчетов за 2018 год и всего проекта был в том, чтобы вызвать более широкую общественную дискуссию на тему стоимости и создания стоимости предприятий.

Первые 20 мест:

TALLINK GRUPP, AS SWEDBANK, AS EESTI ENERGIA, AS SEB PANK, AS TALLINNA SADAM, AS TELIA EESTI, AS NG INVESTEERINGUD, OÜ RIIGI KINNISVARA, AS RIVERITO, AS GRAANUL INVEST, AS RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS, SA VIRU KEEMIA GRUPP, AS UP INVEST, AS LUMINOR BANK, AS UTILITAS, OÜ ELERING, AS BLRT GRUPP, AS BALTIC MARITIME LOGISTICS GROUP, AS NORDMET, AS ERICSSON EESTI, AS

С полным списком самых дорогостоящих предприятий Эстонии по состоянию на 2019 год, вошедших в рейтинг TOP 101, можно ознакомиться на сайте www.top101.ee.

«Разумеется, мы очень рады, что оказались на вершине впервые составленного в Эстонии рейтинга самых дорогостоящих предприятий – уверен, что это послужит хорошей поддержкой для всех работников концерна в это сложное время и мотивирует продолжать прикладывать ещё больше усилий во имя будущего, – прокомментировал председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене. – Однако следует признать, что этой награды мы удостоились в чрезвычайно сложное время, когда большинство предприятий проходят беспрецедентный курс выживания, и никто из нас ещё не может спрогнозировать, как будет выглядеть этот рейтинг не то что в следующем году, но даже всего через два-три месяца. Но сегодня, без сомнения, не так важно то, кто и на каком месте оказался в этом рейтинге, как важно, чтобы мы успешно преодолели этот кризис и действовали сообща во имя того, чтобы эстонская экономика вновь встала на ноги. Tallink, как обычно, сделает всё, что в его силах, чтобы внести в это максимальный вклад».