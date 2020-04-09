Чт, 9.04.2020
Мои искренние благодарность и уважение всем, кто понимает, что жизнеспособность бизнеса — это важно, но сейчас намного важнее здоровье людей. Керсти Кальюлайд

В Латвии из-за Covid-19 на карантин посадили 48 жителей одного многоквартирного дома

Иллюстративное фото

ФОТО: AFP/SCANPIX

Один из многоквартирных домов в Стопиньском крае (граничит с Ригой) был посажен на карантин из-за того, что у двух проживающих в здании обнаружили Covid-19, пишет Rus.TVNET.

Оба заболевших Covid-19 доставлены в Латвийский центр инфектологии. 48 жителям многоквартирного дома назначен карантин до 20 апреля. В настоящее время анализы взяты у 25 находящихся в карантине жильцов дома - все они отрицательные. 

Отдельные жилые помещения в этом доме сдаются, в другой части здания проживают люди со статусом малоимущих. 

С 8 апреля здание охраняется полицией для того, чтобы все жильцы соблюдали карантин.

Малоимущим самоуправление обеспечивает доставкой еды. Всем жильцам в течение 14 дней предписано следить за своим самочувствием, им предоставлена вся необходимая информация, что делать и куда обращаться в случае возникновения проблем со здоровьем.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ