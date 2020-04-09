В Латвии из-за Covid-19 на карантин посадили 48 жителей одного многоквартирного дома

Оба заболевших Covid-19 доставлены в Латвийский центр инфектологии. 48 жителям многоквартирного дома назначен карантин до 20 апреля. В настоящее время анализы взяты у 25 находящихся в карантине жильцов дома - все они отрицательные.

Отдельные жилые помещения в этом доме сдаются, в другой части здания проживают люди со статусом малоимущих.

С 8 апреля здание охраняется полицией для того, чтобы все жильцы соблюдали карантин.