США обошли Италию по количеству смертей от коронавируса

В Италии на вечер субботы число погибших достигло 19 468 человек. На третьем месте - Испания, где скончались 16 353.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers, который регулярно обновляет зарегистрированные случаи во всем мире.

В целом количество подтвержденных случаев в США превысило полмиллиона, что является рекордом в мире и уже в три раза больше чем у второго места — Испании (161 852).

За прошедшие сутки США установили рекорд по количеству смертей — впервые с начала эпидемии в сутки в одной стране зафиксировали более 2000 смертей.

7 апреля Италия сообщила о постоянном уменьшении новых случаев инфицирования и количества смертей в день. С тех пор эта тенденция к спаду эпидемии в стране сохраняется.

10 апреля общее количество умерших от коронавируса в мире превысило 10 тысяч.