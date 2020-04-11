США обошли Италию по количеству смертей от коронавируса

Число смертей от COVID-19 в США стало больше, чем в какой-то другой стране мира. Оно составило 19 600 человек. Таким образом, США превысили показатель Италии, которая ранее была первой по числу жертв в списке стран, охваченных эпидемией.
В Италии на вечер субботы число погибших достигло 19 468 человек. На третьем месте - Испания, где скончались 16 353.
Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers, который регулярно обновляет зарегистрированные случаи во всем мире.
В целом количество подтвержденных случаев в США превысило полмиллиона, что является рекордом в мире и уже в три раза больше чем у второго места — Испании (161 852).
За прошедшие сутки США установили рекорд по количеству смертей — впервые с начала эпидемии в сутки в одной стране зафиксировали более 2000 смертей.
7 апреля Италия сообщила о постоянном уменьшении новых случаев инфицирования и количества смертей в день. С тех пор эта тенденция к спаду эпидемии в стране сохраняется.
10 апреля общее количество умерших от коронавируса в мире превысило 10 тысяч.
Всего в мире уже 1,7 миллиона инфицированных.