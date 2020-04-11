Сб, 11.04.2020
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США обошли Италию по количеству смертей от коронавируса

(200330) -- NEW YORK, March 30, 2020 (Xinhua) -- The U.S. Navy Ship (USNS) Comfort docks at Pier 90 in New York, the United States, on March 30, 2020. The U.S. Navy Ship (USNS) Comfort arrived in New York City on Monday, bringing 1,000 hospital beds to help relieve the city's overwhelmed hospital system amid COVID-19 pandemic. (Photo by Guang Yu/Xinhua) - -//CHINENOUVELLE_0826050/2003310850/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/2003310854

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA

Число смертей от COVID-19 в США стало больше, чем в какой-то другой стране мира. Оно составило 19 600 человек. Таким образом, США превысили показатель Италии, которая ранее была первой по числу жертв в списке стран, охваченных эпидемией. 

В Италии  на вечер субботы число погибших достигло 19 468 человек. На третьем месте - Испания, где скончались 16 353. 

Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers, который регулярно обновляет зарегистрированные случаи во всем мире.

В целом количество подтвержденных случаев в США превысило полмиллиона, что является рекордом в мире и уже в три раза больше чем у второго места — Испании (161 852).

За прошедшие сутки США установили рекорд по количеству смертей — впервые с начала эпидемии в сутки в одной стране зафиксировали более 2000 смертей.

7 апреля Италия сообщила о постоянном уменьшении новых случаев инфицирования и количества смертей в день. С тех пор эта тенденция к спаду эпидемии в стране сохраняется.

10 апреля общее количество умерших от коронавируса в мире превысило 10 тысяч.

Всего в мире уже 1,7 миллиона инфицированных.

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