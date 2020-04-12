Тест на коронавирус. Иллюстративное фото. ФОТО: OZAN KOSE/AFP

Число людей, умерших от коронавируса в США, превысило 20 тыс. человек - это больше, чем в какой-либо другой стране мира. Ранее больше всего летальных исходов было в Италии, но сейчас ситуация в Европе начинает стабилизироваться.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, общее число умерших от Covid-19 в США составило 20,6 тыс., при этом всего диагноз установлен более чем у 530 тыс. человек. Днем ранее США стали первой страной мира, в которой от вируса скончались более двух тысяч пациентов за одни сутки.

Во всем мире по состоянию на утро воскресенья Covid-19 заболели 1 млн 784 тыс. человек, около 110 тыс. умерли.

По словам Эндрю Куомо, губернатора штата Нью-Йорк, который стал эпицентром эпидемии в США, уровень смертности в штате, судя по всему, не растет быстрыми темпами. За последние сутки в Нью-Йорке от коронавируса умерли 783 человека, что сравнимо со статистикой за последние несколько дней.

"Это не рекордный уровень смертности. Как вы видите, число умирающих несколько стабилизируется, но эта стабилизация произошла на ужасающей отметке, - сказал Куомо. - Это невероятные цифры, которые отражают ужасные потери и боль".

К субботе все американские штаты объявили чрезвычайное положение в связи с пандемией. На этой неделе сообщалось, что умерших от коронавируса в Нью-Йорке настолько много, что там начали рыть братские могилы.

В связи с пандемией по всей стране действуют жесткие ограничения на социальные контакты между людьми, президент США Дональд Трамп ввел их по меньшей мере до 30 апреля. Из-за простоя многих промышленных предприятий и общего ухудшения экономической ситуации в стране за последние несколько недель потеряли работу не менее 16 млн американцев.

"Самое важное решение"

В пятницу президент Трамп заявил, что на следующей неделе создаст новый совет, в который войдут медики и представители бизнеса: этот орган должен помочь ему решить, когда ограничения должны быть ослаблены. Президент США заявил, что это будет "самое важное в жизни решение, которое мне нужно принять".

Тем временем конгресс США продолжает обсуждать меры для помощи пострадавшим компаниям. Демократы предлагают выделить дополнительные 250 миллиардов долларов для поддержки малого бизнеса и увеличения финансирования больниц и органов местного самоуправления. Однако в субботу двое видных республиканцев - лидер большинства в сенате Митч Макконнелл и лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти, отвергли эту идею.

Тем временем газета New York Times в воскресенье опубликовала (требуется подписка) расследование, авторы которого утверждают, что американские спецслужбы и медицинские эксперты докладывали Трампу об опасности коронавируса еще в конце января, однако он проигнорировал их предупреждения.

Испания: пляжи останутся закрытыми

По данным на воскресенье, в Испании от коронавируса умерли 619 человек, что несколько выше показателей субботы, когда сообщалось о 510 летальных исходах.

Субботние данные о смертности в этой стране были самыми низкими за почти три недели. Однако испанские власти предупреждали, что снижение показателей смертности может быть связано с задержкой информации из-за пасхальных выходных.

Число инфицированных в Испании за последние сутки выросло более чем на 5 тыс., таким образом сейчас там более 166 тыс. заболевших коронавирусом, больше пациентов - только в США.

Испанский министр по делам туризма Рейес Марото заявила, что меры по социальному дистанцированию, введенные в стране 14 марта, будут сохранены даже после того, как прекратится жесткий карантин. Это относится как к закрытым пляжам, так и запрету въезжать в страну иностранцам.

В интервью газете El Pais Рейес заявила: "Пока не появится вакцина, ничего не будет, как прежде. Собрания придется ограничивать, чтобы поддерживать необходимую безопасную дистанцию". Она сказала, что не знает, когда могут быть открыты границы страны, поскольку это зависит от того, как будет развиваться кризис.

Испания - вторая в мире страна по количеству туристов после Франции, и на туристический сектор приходится почти 12% ее экономики.

Кроме того

Больше всего умерших от коронавируса среди европейских стран - по-прежнему в Италии, здесь зарегистрировано 19,4 тыс. летальных исходов. В этой стране Covid-19 заболели уже 152,2 тыс. человек.