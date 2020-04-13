Когда бы не война и не преступность…

Как выяснилось, мы катастрофически не готовы к вселенским вызовам двадцать первого века. Мы – это все, кто населяет «планету дорогую по имени Земля», от самого последнего бомжа до высших эшелонов власти, включая всех президентов, королей, премьер-министров, патриархов разных конфессий и папу римского.
Перед лицом COVID-19 мы все оказались беспомощными, как беспомощен был перед лицом стихии неандерталец, как беспомощны перед потоком раскаленной вулканической лавы и муравей, и мамонт. Вся военная и экономическая мощь великих держав, не говоря уж про средние и малые, не в силах остановить победное шествие микроскопических существ. В страхе перед ними пустеют улицы крохотных поселков и супермегаполисов, а в портах и на взлетных полосах безжизненно застывают морские и воздушные лайнеры.
Сбывается пророчество Клопа Говоруна из «Сказки о тройке» братьев Стругацких: «Извечной и зловещей мечтой вирусов является абсолютное мировое господство и, как ни ужасны методы, коими они в настоящий момент пользуются, им нельзя отказать в настойчивости и изобретательности…».
Вообще-то, получается, мы имеем дело с идеальным оружием, уничтожающим всё живое и оставляющим нетронутыми материальные ценности. Никакой нейтронной «чистой» бомбе такое не под силу. Вот только действует это оружие без разбора, равно на своих и на чужих. И кому достанутся очищенные от живой силы бесценные трофеи, непонятно.
В погоне за собственным хвостом
Пандемия и направленные на ее ликвидацию усилия еще в самом разгаре, а наиболее дальновидные эксперты из разных областей начинают строить планы мироустройства на период, за которым уже прочно закрепилось название: посткоронавирусное общество. По аналогии и посткапиталистическим, постиндустриальным и тому подобными «постами». И с каждым следующим шагом по этой лестнице всё очевиднее становится порочность самой идеи – действовать постфактум, то есть после случившегося. Внешне, вроде, логичный в своем прагматизме принцип «решать проблемы по мере их поступления» на деле играет с человеком скверную шутку. Это примерно как в борьбе с преступностью: несмотря на все призывы усилить профилактику правонарушений и победные реляции об успехах в этой области, преступность растет, а вся правоохранительная система вынуждена бить по хвостам. И ничего тут никто не может поделать. Похоже, все как-то смирились с тем, что преступный мир не просто берет, а постоянно и прочно держит инициативу в своих руках, не намереваясь её выпускать. А со стремительным развитием компьютерных технологий масштабы и изощренность мошенничеств и других видов преступлений, включая ограбления и заказные убийства, поражают воображение.
Да и вообще, если соскрести тонкий слой лака, то окажется, что вся наша цивилизация построена по принципу догонялок.
Логичный в своем прагматизме принцип «решать проблемы по мере их поступления» на деле играет с человеком скверную шутку.
При этом почему-то человеческая изобретательность ярче всего проявляется в сфере негативной. Самые значительные открытия и изобретения делаются при разработках оружия, неважно какого, огнестрельного, ядерного, химического или бактериологического. И самые огромные ресурсы – финансовые, материальные, людские – тратятся именно на развитие военно-промышленного комплекса. А уж потом, с барского плеча, что-то достается мирным отраслям. Но если бы не нужды ВПК, то вся остальная индустрия либо вообще не получила бы, например, сверхпрочных сплавов, либо получили бы их гораздо позднее. Дамасская и крупповская сталь, как известно, изначально предназначались для изготовления клинков и дальнобойных сверхмощных орудий. Да те же ракеты создавались для быстрейшей доставки взрывного заряда к месту назначения (знаменитые «Катюши» и фаустпатроны), и лишь потом – для космических полетов. То есть, получается, что если бы не войны, стимулирующие развитие науки и технологий, мы бы так и жили с сохой и лучиной. И если бы не расторопные жулики и гангстеры, то наша правоохранительная система так и пребывала бы в зачаточном состоянии. А это как-то унизительно. Потому что, лишь более-менее успешно реагируя на какие-то события или чьи-то активные действия, человечество вынужденно играет незавидную роль собаки, которая гоняется за собственным хвостом.
…первых нет и отстающих
Уникальность нынешней напасти состоит в том, что от нее в равной степени страдают все: и сверхдержавы, и страны, так сказать, среднего класса, и государства-лилипуты. В этой войне нет враждующих сторон, по крайней мере, в привычном понимании этого выражения – как каких-то противостоящих человеческих сообществ. Если, конечно, не считать мелкого воровства друг у друга медицинских масок и прочего необходимого для защиты от вируса инвентаря, чем не гнушаются даже великие и ужасные Соединенные Штаты Америки. Но рано или поздно этот рынок будет насыщен, и что дальше?
Вот тут-то и начинается самое интересное.
Так получилось, что в двадцать первом веке вся система здравоохранения планеты ничего не смогла противопоставить новому вирусу. За несколько тысячелетий (!) своего существования медицина, включая фармакологию, не создала эффективного универсального превентивного средства, способного стать непреодолимым барьером на пути любой инфекции.
Специалисты утверждают, что такое невозможно. Но когда-то специалисты сожгли Джордано Бруно, объявившего, что Земля круглая. А другие специалисты смеялись над Циолковским, планировавшим полеты к звездам. А еще другие специалисты упрекали Альберта Эйнштейна в бесплодном прожектерстве…
Посткоронавирусное общество, как его видит патриарх американской, да и мировой дипломатии, Генри Киссинджер, представляет собой что-то вроде плана Маршалла, в котором, как и в послевоенные годы в Европе, ведущую роль при ликвидации последствий пандемии должны взять на себя США. Но реальность такова, что самая могущественная (по её собственной терминологии) мировая держава оказалась перед вирусом столь же бессильной, как какая-нибудь Верхняя Вольта.
Угрозу атомной войны удалось нейтрализовать, договорившись о взаимных уступках и о консервации основных арсеналов, при условии нераспространения ядерного оружия. С коронавирусом договориться вряд ли удастся. Придется радикально менять всю структуру миропорядка. Не ремонтировать, чтобы было, «как раньше», а осуществлять качественную, системную перестройку. Иначе мы так и будем гоняться за собственным хвостом и наступать на одни и те же грабли.