Когда бы не война и не преступность…

Перед лицом COVID-19 мы все оказались беспомощными, как беспомощен был перед лицом стихии неандерталец, как беспомощны перед потоком раскаленной вулканической лавы и муравей, и мамонт. Вся военная и экономическая мощь великих держав, не говоря уж про средние и малые, не в силах остановить победное шествие микроскопических существ. В страхе перед ними пустеют улицы крохотных поселков и супермегаполисов, а в портах и на взлетных полосах безжизненно застывают морские и воздушные лайнеры.

Сбывается пророчество Клопа Говоруна из «Сказки о тройке» братьев Стругацких: «Извечной и зловещей мечтой вирусов является абсолютное мировое господство и, как ни ужасны методы, коими они в настоящий момент пользуются, им нельзя отказать в настойчивости и изобретательности…».

Вообще-то, получается, мы имеем дело с идеальным оружием, уничтожающим всё живое и оставляющим нетронутыми материальные ценности. Никакой нейтронной «чистой» бомбе такое не под силу. Вот только действует это оружие без разбора, равно на своих и на чужих. И кому достанутся очищенные от живой силы бесценные трофеи, непонятно.

В погоне за собственным хвостом

Пандемия и направленные на ее ликвидацию усилия еще в самом разгаре, а наиболее дальновидные эксперты из разных областей начинают строить планы мироустройства на период, за которым уже прочно закрепилось название: посткоронавирусное общество. По аналогии и посткапиталистическим, постиндустриальным и тому подобными «постами». И с каждым следующим шагом по этой лестнице всё очевиднее становится порочность самой идеи – действовать постфактум, то есть после случившегося. Внешне, вроде, логичный в своем прагматизме принцип «решать проблемы по мере их поступления» на деле играет с человеком скверную шутку. Это примерно как в борьбе с преступностью: несмотря на все призывы усилить профилактику правонарушений и победные реляции об успехах в этой области, преступность растет, а вся правоохранительная система вынуждена бить по хвостам. И ничего тут никто не может поделать. Похоже, все как-то смирились с тем, что преступный мир не просто берет, а постоянно и прочно держит инициативу в своих руках, не намереваясь её выпускать. А со стремительным развитием компьютерных технологий масштабы и изощренность мошенничеств и других видов преступлений, включая ограбления и заказные убийства, поражают воображение.

Да и вообще, если соскрести тонкий слой лака, то окажется, что вся наша цивилизация построена по принципу догонялок.

Логичный в своем прагматизме принцип «решать проблемы по мере их поступления» на деле играет с человеком скверную шутку.