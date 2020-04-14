В первом квартале крупнейшим налогоплательщиком в Эстонии была фирма Olerex

В первом квартале этого года крупнейшими налогоплательщиками в Эстонии были фирмы по продаже топлива и предприятия розничной торговли, больше всех налогов заплатила компания AS Olerex Terminal.
Об этом BNS сообщила пресс-служба Налогово-таможенного департамента, отметив, что в списке из десяти крупнейших налогоплательщиков из числа коммерческих объединений четыре были фирмами по продаже горючего, которые уплатили налогов — как государственных, так и на рабочую силу, на сумму в 105,8 млн евро.
Наряду с оптовыми продавцами горючего среди крупнейших продавцов горючего в первом квартале в Эстонии были продавец табачных изделий Philip Morris Eesti OÜ, оптовый продавец Sanitex OÜ, сеть розничных продаж Maxima Eesti OÜ, банк Swedbank AS, телекоммуникационная фирма Telia Eesti AS и государственная энергетическая компания Eesti Energia AS.
Десять крупнейших коммерческих объединений в первом квартале уплатили налогов государству на сумму в 244,6 млн евро.
Коммерческие объединения, в первом квартале уплатившие в Эстонии больше всего налогов (по данным налогово-таможенного департамента), в евро:
|Название
|Государственные налоги
|Налоги на рабочую силу и выплаты
|Налоги всего
|AS Olerex Terminal
|40 447 728
|166 576
|40 614 304
|Philip Morris Eesti OÜ
|31 712 236
|73 545
|31 785 781
|Neste Eesti AS
|26 002 515
|175 669
|26 178 183
|Sanitex OÜ
|22 177 877
|556 883
|22 734 759
|Maxima Eesti OÜ
|16 683 417
|5 471 876
|22 155 293
|Swedbank AS
|13 445 485
|8 367 897
|21 813 382
|Telia Eesti AS
|15 011 617
|6 433 426
|21 445 044
|AS Tartu Terminal
|20 653 375
|273 955
|20 927 330
|Eesti Energia AS
|14 732 518
|4 136 743
|18 869 261
|Kroodi Terminal AS
|18 082 638
|29 117
|18 111 755