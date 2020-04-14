В первом квартале крупнейшим налогоплательщиком в Эстонии была фирма Olerex

Об этом BNS сообщила пресс-служба Налогово-таможенного департамента, отметив, что в списке из десяти крупнейших налогоплательщиков из числа коммерческих объединений четыре были фирмами по продаже горючего, которые уплатили налогов — как государственных, так и на рабочую силу, на сумму в 105,8 млн евро.