Вт, 14.04.2020
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В первом квартале крупнейшим налогоплательщиком в Эстонии была фирма Olerex

Заправка Olerex

ФОТО: Olerex

В первом квартале этого года крупнейшими налогоплательщиками в Эстонии были фирмы по продаже топлива и предприятия розничной торговли, больше всех налогов заплатила компания AS Olerex Terminal.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Налогово-таможенного департамента, отметив, что в списке из десяти крупнейших налогоплательщиков из числа коммерческих объединений четыре были фирмами по продаже горючего, которые уплатили налогов — как государственных, так и на рабочую силу, на сумму в 105,8 млн евро.

Наряду с оптовыми продавцами горючего среди крупнейших продавцов горючего в первом квартале в Эстонии были продавец табачных изделий Philip Morris Eesti OÜ, оптовый продавец Sanitex OÜ, сеть розничных продаж Maxima Eesti OÜ, банк Swedbank AS, телекоммуникационная фирма Telia Eesti AS и государственная энергетическая компания Eesti Energia AS.

Десять крупнейших коммерческих объединений в первом квартале уплатили налогов государству на сумму в 244,6 млн евро.

Коммерческие объединения, в первом квартале уплатившие в Эстонии больше всего налогов (по данным налогово-таможенного департамента), в евро:

НазваниеГосударственные налогиНалоги на рабочую силу и выплатыНалоги всего
AS Olerex Terminal40 447 728166 57640 614 304
Philip Morris Eesti OÜ31 712 23673 54531 785 781
Neste Eesti AS26 002 515175 66926 178 183
Sanitex OÜ22 177 877556 88322 734 759
Maxima Eesti OÜ16 683 4175 471 87622 155 293
Swedbank AS13 445 4858 367 89721 813 382
Telia Eesti AS15 011 6176 433 42621 445 044
AS Tartu Terminal20 653 375273 95520 927 330
Eesti Energia AS14 732 5184 136 74318 869 261
Kroodi Terminal AS18 082 63829 11718 111 755

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