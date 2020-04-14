Таксист: молодежь по-прежнему устраивает вечеринки, даже на сто человек

- Вы каждый день видите разных людей. Насколько они соблюдают требования чрезвычайного положения?

- Молодежь по-прежнему устраивает грандиозные вечеринки. Я вижу, что происходит, поскольку молодые люди заказывают туда курево и алкоголь с помощью такси.

Бывают даже такие вечеринки, где собирается по сто человек. Это грубое нарушение правил, оно обнуляет усилия всех остальных. Я был и свидетелем случаев, когда приходилось вызывать на место полицию. В таких случаях те, кто еще не вдрызг пьян, разбегаются кто куда.

- Где проводятся такие вечеринки?

- В основном они проводятся на выходных на съемных квартирах. Используются мызы, гостевые дома и прочие подобные помещения. Как раз на прошлых выходных я видел около одной мызы, что весь двор был так тесно заставлен припаркованными машинами, что три машины были вынуждены парковаться за оградой.

- Это только ваш опыт или вы можете утверждать, что и другие таксисты постоянно сталкиваются с подобным?

- Конечно. Мы часто обмениваемся впечатлениями, другие тоже такое видели.

- Вам хочется сажать в машину людей, которые как раз возвращаются с подобной многолюдной вечеринки?

- Нет, конечно, не хочется. Но когда я получаю заказ, я же не знаю, что меня ждет.

- Как вы думаете, надо ли как-то ограничить условия сдачи в аренду таких мест для вечеринок?

- Семейные или небольшие сборища нельзя ведь совсем запретить, у людей в карантине начинают отрастать рога и совсем без общения они сойдут с ума. Но владельцы такой недвижимости должны больше отвечать за это, может быть, даже в обязательном порядке сообщать полиции, когда и кому они сдают ее в аренду. Так у полиции будет лучшее представление о происходящем и она сможет приехать и проверить.