Таксист: молодежь по-прежнему устраивает вечеринки, даже на сто человек

В жизни таксиста неизбежно бывают разные неожиданности: водитель никогда не знает, кто следующий сядет к нему в машину и какие беседы ему придется слушать. В то же время подвижная и зачастую ночная работа позволяют ему делать выводы о состоянии общества и его умонастроениях. Так, например, один из побеседовавших с Tartu Postimees таксистов, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что частенько видит людей, которые плевать хотели на требования чрезвычайного положения.
- Вы каждый день видите разных людей. Насколько они соблюдают требования чрезвычайного положения?
- Молодежь по-прежнему устраивает грандиозные вечеринки. Я вижу, что происходит, поскольку молодые люди заказывают туда курево и алкоголь с помощью такси.
Бывают даже такие вечеринки, где собирается по сто человек. Это грубое нарушение правил, оно обнуляет усилия всех остальных. Я был и свидетелем случаев, когда приходилось вызывать на место полицию. В таких случаях те, кто еще не вдрызг пьян, разбегаются кто куда.
- Где проводятся такие вечеринки?
- В основном они проводятся на выходных на съемных квартирах. Используются мызы, гостевые дома и прочие подобные помещения. Как раз на прошлых выходных я видел около одной мызы, что весь двор был так тесно заставлен припаркованными машинами, что три машины были вынуждены парковаться за оградой.
- Это только ваш опыт или вы можете утверждать, что и другие таксисты постоянно сталкиваются с подобным?
- Конечно. Мы часто обмениваемся впечатлениями, другие тоже такое видели.
- Вам хочется сажать в машину людей, которые как раз возвращаются с подобной многолюдной вечеринки?
- Нет, конечно, не хочется. Но когда я получаю заказ, я же не знаю, что меня ждет.
- Как вы думаете, надо ли как-то ограничить условия сдачи в аренду таких мест для вечеринок?
- Семейные или небольшие сборища нельзя ведь совсем запретить, у людей в карантине начинают отрастать рога и совсем без общения они сойдут с ума. Но владельцы такой недвижимости должны больше отвечать за это, может быть, даже в обязательном порядке сообщать полиции, когда и кому они сдают ее в аренду. Так у полиции будет лучшее представление о происходящем и она сможет приехать и проверить.
Мне кажется, если мы сейчас вместе не приложим усилия, мы еще год будем сидеть в карантине.