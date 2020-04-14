В Испании для борьбы с распространением коронавируса ввели программу «Ноев ковчег»

Минздрав Испании в целях борьбы с пандемией SARS-CoV-2 и уменьшения количества зараженных и погибших от коронавирусной инфекции разработал и внедрил программу «Ноев ковчег». Эта оригинальная программа самоизоляции должна помочь лицам, относящимся к группе риска. Гражданам, которые с большой вероятностью могут заразиться SARS-CoV-2 и стать его переносчиками, но не могут самоизолироваться дома из-за своей работы, предлагается заселиться в специально подготовленные для этих целей гостиницы, общежития и базы отдыха.
Проживание для таких постояльцев бесплатно, оплатить придется лишь питание, и то частично. Программа Минздрава направлена, прежде всего, на медработников, которые в силу своей профессии постоянно находятся в контакте с заболевшими COVID-19 и могут заразиться сами или заразить своих близких, передает NEWSru со ссылкой на Deutsche Welle.
Но к услугам «Ноева ковчега» могут прибегнуть и бессимптомные носители SARS-CoV-2, у которых при тестировании обнаружен вирус. Хотя явных признаков заболевания у таких людей нет, они опасны для окружающих. Могут рассчитывать на заселение в «ковчег» и люди, которые предположительно могли заразиться, но пока не получили результаты тестирования.
Как сообщили в пресс-службе Минздрава Испании, программа еще находится в начальной фазе. В каких-то регионах она уже работает, в других пока лишь готовят список гостиниц для размещения пациентов, а где-то от нее совсем отказываются. Отказались от «ковчегов» на Канарах, так как там мало заболевших и всех желающих изолироваться можно разместить в пустующих отделениях клиник.
Программа уже внедряется в Наварре и на Балеарских островах, в автономных сообществах Арагон и Валенсия, а также в испанской столице. В Мадриде, где, по оценкам Минздрава, «сложилась особо сложная эпидемиологическая обстановка», под «ковчеги» уже отвели 21 гостиницу. В них пока расселили 1600 человек.
38-летний Антонио уже две недели живет в превращенном в «ковчег» отеле-общежитии для аспирантов Мадридского университета, расположенном в столичном пригороде Посуэло. Он работает санитаром в одной из мадридских клиник, в его обязанности входит прием доставляемых на «скорой помощи» больных. «Когда началась эпидемия, у нас не было средств защиты - ни перчаток, ни масок, ни тем более костюмов. И я больше всего боялся не за себя, а за жену и детей - 6-летнюю Карлоту и 4-летнего Паблито, - рассказывает санитар. - Прихожу домой вечером - дети, как обычно, бросаются ко мне. Жена пытается их удержать, а я запираюсь в спальне. Дети ничего не понимают, плачут. Карлота кричит, что папа ее разлюбил. Паблито спрашивает, почему папа не целует его на ночь».
Когда Антонио предложили перебраться в гостиницу на самоизоляцию, он, по собственному признанию, не раздумывал ни минуты. «Жена собрала вещи, и я оказался здесь - живу уже вторую неделю. Детям сказали, что папа уехал в командировку, мы теперь общаемся только по телефону. По установленным правилам я не могу приближаться к другим постояльцам отеля, ведь среди них могут быть зараженные вирусом. Да и я сам от него не застрахован», - объясняет он.
Обслуживают постояльцев гостиничные работники в средствах защиты. Они проводят дезинфекцию, убирают комнаты, доставляют еду прямо в номер.
Мадриду удалось довольно быстро подготовить «ковчеги», так как глава столичного региона Исабель Диас Аюсо не дожидалась выделения финансирования от Минздрава. Она собрала у себя в кабинете лидеров мадридского гостиничного бизнеса и попросила их проявить солидарность: бесплатно предоставить места для желающих самоизолироваться.
Финансы мадридского правительства ограничены, поэтому местные спонсоры, как отмечает газета El Mundo, полностью оплачивают обслуживание и половину стоимости питания в «ковчегах». Антонио подтверждает, что ему придется доплатить только за питание - около 200 евро в месяц. Впрочем, в его случае эти расходы, возможно, возьмет на себя больница, в которой он работает. Ожидается, что «ковчегов» в Мадриде будет становиться все больше, и их число может вырасти до 283. Там смогут разместиться 11 000 человек.
В Москве врачи, работающие с ковидными пациентами, будут бесплатно жить в отелях
Отметим, что в России для медиков, которые работают с пациентами COVID+, тоже действует аналогичная программа по бесплатному проживанию в отелях недалеко от больниц, чтобы обезопасить семьи врачей от контактов с возможными носителями вируса.
Всему медицинскому персоналу Москвы, который борется с распространением новой коронавирусной инфекции, предоставлено бесплатное проживание, питание и другие услуги в столичных отелях вблизи объектов здравоохранения.
Как сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, это позволит оградить родных и близких медиков от риска заражения, минимизировав контакт с внешней средой, а также даст им возможность восстанавливать силы в комфортных условиях.
Столичные отели, в которых размещаются врачи, усиливают меры безопасности и дополнительно оснащают свои площади средствами дезинфекции.
Бесплатное проживание медперсоналу Москвы предоставляют гостиницы:
«Гранд Отель» (сеть Marriott),
«Тверская» (Marriott),
«Новый Арбат» (Marriott),
«Смоленская» (сеть Azimut),
«Тульская» (сеть Azimut),
«Олимпик» (сеть Azimut),
«Селигерская» (Holiday Inn),
«Таганская» (Holiday Inn),
«Бауманская» (Holiday Inn Express),
Sheraton Palace,
Crowne Plaza Moscow World Trade Centre,
Hilton Garden Inn Moscow Krasnoselskaya,
гостиница KristInn,
туристический комплекс «Вега»,
гостиница «Салют»,
Courtyard Marriott «Павелецкая»,
«Националь»,
Hilton Moscow Leningradskaya,
Radisson Blu «Олимпийский».
Все эти отели находятся в непосредственной близости от объектов здравоохранения, в которых размещаются больные с подтвержденным заболеванием, а также обсервационными учреждениями.
По решению правительства Москвы, гостиницам, участвующим в программе размещения, выделены гранты из резервного фонда, оплата производится исходя из фактического количества медицинских работников и дней их проживания в гостинице.
В США 15 тысяч отелей отдают свои номера медикам
Гостиничная индустрия по всему миру предоставляет медикам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, возможность проживания в гостиницах, чтобы обезопасить их семьи от возможного заражения.
Гиганты этого рынка уже сообщили, что предоставят медработникам комнаты: для карантина, самоизоляции или просто отдыха между дежурствами.
В США, где с 12 апреля впервые в истории страны сразу во всех штатах был объявлен режим масштабного бедствия, более 15 тысяч отелей заявили о готовности участвовать в программе «Гостеприимство ради надежды» (Hospitality for Hope). Запустила ее американская ассоциация отелей и апартаментов AHLA. В первую очередь номера предоставляют медперсоналу, но ряд гостиниц готовы оборудовать свои площади под временные станции скорой помощи.
Гостиницы уже выделили 3,4 млн номеров, все - рядом с медучреждениями.
Сеть Hilton объявила, что будет финансировать не только «свои» гостиницы - бренды Hilton, но и франшизные, а также «дружественные» независимые отели. Комнаты будут доступны медикам с первой декады апреля до конца мая.
Marriott Bonvoy c 8 апреля запустила собственную программу - Rooms for Responders. Целевые инвестиции составили 10 млн долларов: этого хватит примерно на 100 тысяч ночевок медперсонала.
В первую очередь отели для медперсонала открываются в наиболее пострадавших от пандемии городах США: Нью-Йорке, Ньюарке, Вашингтоне (округ Колумбия), Чикаго, Лос-Анджелесе, Детройте, Лас-Вегасе и Новом Орлеане.