В Испании для борьбы с распространением коронавируса ввели программу «Ноев ковчег»

Проживание для таких постояльцев бесплатно, оплатить придется лишь питание, и то частично. Программа Минздрава направлена, прежде всего, на медработников, которые в силу своей профессии постоянно находятся в контакте с заболевшими COVID-19 и могут заразиться сами или заразить своих близких, передает NEWSru со ссылкой на Deutsche Welle.

Но к услугам «Ноева ковчега» могут прибегнуть и бессимптомные носители SARS-CoV-2, у которых при тестировании обнаружен вирус. Хотя явных признаков заболевания у таких людей нет, они опасны для окружающих. Могут рассчитывать на заселение в «ковчег» и люди, которые предположительно могли заразиться, но пока не получили результаты тестирования.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Испании, программа еще находится в начальной фазе. В каких-то регионах она уже работает, в других пока лишь готовят список гостиниц для размещения пациентов, а где-то от нее совсем отказываются. Отказались от «ковчегов» на Канарах, так как там мало заболевших и всех желающих изолироваться можно разместить в пустующих отделениях клиник.

Программа уже внедряется в Наварре и на Балеарских островах, в автономных сообществах Арагон и Валенсия, а также в испанской столице. В Мадриде, где, по оценкам Минздрава, «сложилась особо сложная эпидемиологическая обстановка», под «ковчеги» уже отвели 21 гостиницу. В них пока расселили 1600 человек.

38-летний Антонио уже две недели живет в превращенном в «ковчег» отеле-общежитии для аспирантов Мадридского университета, расположенном в столичном пригороде Посуэло. Он работает санитаром в одной из мадридских клиник, в его обязанности входит прием доставляемых на «скорой помощи» больных. «Когда началась эпидемия, у нас не было средств защиты - ни перчаток, ни масок, ни тем более костюмов. И я больше всего боялся не за себя, а за жену и детей - 6-летнюю Карлоту и 4-летнего Паблито, - рассказывает санитар. - Прихожу домой вечером - дети, как обычно, бросаются ко мне. Жена пытается их удержать, а я запираюсь в спальне. Дети ничего не понимают, плачут. Карлота кричит, что папа ее разлюбил. Паблито спрашивает, почему папа не целует его на ночь».

Когда Антонио предложили перебраться в гостиницу на самоизоляцию, он, по собственному признанию, не раздумывал ни минуты. «Жена собрала вещи, и я оказался здесь - живу уже вторую неделю. Детям сказали, что папа уехал в командировку, мы теперь общаемся только по телефону. По установленным правилам я не могу приближаться к другим постояльцам отеля, ведь среди них могут быть зараженные вирусом. Да и я сам от него не застрахован», - объясняет он.

Обслуживают постояльцев гостиничные работники в средствах защиты. Они проводят дезинфекцию, убирают комнаты, доставляют еду прямо в номер.