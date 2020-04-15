Трамп обвинил ВОЗ в сокрытии информации о коронавирусе и приостановил ее финансирование

«ВОЗ не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность, - сказал Трамп на брифинге, трансляция которого велась в Twitter Белого Дома. - Я временно останавливаю финансирование организации, пока они расследуют ошибки в реагировании и сокрытии распространения коронавируса». Он отметил, что ВОЗ полагалась на информацию из КНР, из-за чего заболевших в мире оказалось в 20 раз больше, чем могло бы быть, передает NEWSru.

По словам Дональда Трампа, он готов обсуждать реформирование Всемирной организации здравоохранения. Американский президент напомнил, что отчисления США составляют $400-$500 млн, а Китая лишь $40 млн.

Американская медицинская ассоциация (АМА) призвала президента пересмотреть решение о прекращении финансирования ВОЗ. Президент АМА Патрис Харрис подчеркнула в заявлении на сайте организации, что борьба с пандемией коронавируса «требует международного сотрудничества и опоры на науку и данные». «Сокращение финансирования ВОЗ вместо того, чтобы сосредоточиться на решениях, - это опасный шаг в опасный для всего мира момент», - отметила Харрис.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также выступил с заявлением о несвоевременности такого шага. «Сейчас настало время для единства в глобальной битве против пандемии COVID-19, а не время для сокращения ресурсов ВОЗ, которая возглавляет и координирует усилия борьбе с коронавирусом в мире», - приводятся слова Гутерриша в пресс-релизе, опубликованном на сайте ООН. Генсек ООН считает, что ВОЗ необходимо поддержать, как организацию абсолютно важную для победы над коронавирусом, и только после пандемии «можно будет понять, как такая болезнь возникла и распространила свое опустошение быстро по всему миру».

Ранее администрация США резко критиковала действия ВОЗ на фоне пандемии коронавируса. Президент США Дональд Трамп считает, что организация сосредоточилась на Китае, хотя, по его словам, финансируется в основном за счет Соединенных Штатов. Данные, пришедшие из Китая, власти США сочли заниженными.

Глава МИД РФ Сергей Лавров высказал несогласие с американскими официальными лицами, предъявляющими претензии к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Он отметил, что поскольку США являются наиболее крупным донором ВОЗ, то в этой организации на ключевых постах работает много американцев.