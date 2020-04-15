Ветераны попросили Путина отложить парад Победы в Москве

Подписи под письмом поставили президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации Виктор Ермаков.

«От лица всего ветеранского сообщества просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников», — говорится в обращении. ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее неоднократно заявлял, что из-за эпидемии коронавируса власти рассматривают несколько сценариев проведения парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, однако окончательного решения еще не принято.

Советник президента Антон Кобяков просил правительство не приглашать на торжества людей старше 65 лет, чтобы не подвергать их здоровье опасности.