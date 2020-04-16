Академики и Postimees: не стоит ждать, пока смертность пойдет на спад

Представители Эстонской Академии Наук и Postimees обсудили распространение коронавируса и констатировали, что на Сааремаа и в Харьюмаа количество диагностированных случаев снижается, а в Тарту и Пярну еще нет. В практическом смысле не следует ждать снижения кривой смертности, чтобы начать постепенно открывать экономику. Однако важно создать систему анонимного отслеживания контактов, пишет Postimees.
Краткое содержание выводов дискуссии:
- На Сааремаа количество новых диагностированных случаев снижается. Точно так же рост замедлился в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, но не так значительно. В Тартумаа и Пярнумаа показатель того, сколько человек заражает один заболевший пока не снизилось ниже единицы.
- Согласно оптимистической точке зрения, через четыре недели новых заболевших вообще не будет. Снижения кривой смертности придется подождать еще неделю-две. Однако для формирования политики важнее нынешняя кривая заболеваемости, мы не должны дожидаться, когда смертность начнет падать.
- Четыре недели – то время, в течение которого ограничения начнут оказывать свое влияние. 2-3 недели – время, в течение которого экспоненциальный рост не был отмечен, поскольку мы смогли отследить отдельные случаи. В среднем инкубационный период заболевания составляет до пяти дней, с этого момента можно увидеть экспоненциальный рост. Эти рамки существенны для формирования стратегии выхода.
- Несущей частью стратегии выхода является создание системы от человека к человеку, например, отслеживание контактов, основанное на Bluetooth в телефонах. С помощью этого люди смогут анонимно узнать, что они заражены, а дальше информация поступит на другие телефоны, включенные в систему, с которыми они контактировали. Успех будет зависеть от того, сколько человек загрузят приложение и честно скажут, что они заражены. Но, как и в случае с коллективным иммунитетом, здесь не надо стопроцентного покрытия, приложения не должны охватывать всех людей, чтобы принести пользу.
- Приложение должно передавать информацию анонимно, чтобы люди не опасались огласки. Сам человек зачастую не виноват, что заразился. Если диагноз коронавируса будет восприниматься, как некогда воспринималась проказа, зараженные не решатся сообщать об этом в сеть своих контактов даже анонимно, и кризис затянется.
- Экономику можно открывать по группам, отраслям, регионам. Надо взять за метод, что больших шагов за один раз делать не стоит. Так мы сможем избежать появления суперраспространителей. Такую политику поддерживает и изменение влияния плотности народонаселения. Если изначально плотность населения не была важным фактором в распространении вируса, то чем дальше, тем большую роль она играет. Например, на уровне предприятия фирмы могут ограничить, какие группы контактируют между собой. Так можно установить невидимое средство защиты между отделами и этажами.
- Общий уровень вакцинации – фактор риска на макроуровне. Во время коронакризиса некоторые страны сделали перерыв в вакцинации. Это повлечет за собой серьезные последствия для распространения других заболеваний. Известно, что прививка от туберкулеза помогает и от других болезней легких. На личном уровне значительный риск представляет собой курение, которое ослабляет энзим ACE2, с помощью которого коронавирус проникает в организм.
В видеоконференции участвовали академик Тармо Соомере, Тийт Таммару, Ээро Вазар, Урмас Варблане, профессор ТТУ Яан Калда и журналисты Postimees.