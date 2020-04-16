Академики и Postimees: не стоит ждать, пока смертность пойдет на спад

Представители Эстонской Академии Наук и Postimees обсудили распространение коронавируса и констатировали, что на Сааремаа и в Харьюмаа количество диагностированных случаев снижается, а в Тарту и Пярну еще нет. В практическом смысле не следует ждать снижения кривой смертности, чтобы начать постепенно открывать экономику. Однако важно создать систему анонимного отслеживания контактов, пишет Postimees.