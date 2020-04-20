Число жертв коронавируса в Москве превысило 200: большинство страдало и от других заболеваний

В Москве за сутки умерли 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом COVID-19 и пневмонией, общее число жертв инфекции выросло с 176 до 204, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.