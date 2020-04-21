В Эстонии умерли три пациента с COVID-19, заразились 17 человек

На сегодняшний день в Эстонии было проведено 42 213 тестов, из которых 1552, т.е. 3,7 процента показали положительный результат.

По состоянию на утро 21 апреля, в Эстонии в госпитализации нуждались 124 пациента с COVID-19, девять из них находятся на искусственной вентиляции легких. Из больниц выписаны 169 человек. За последние сутки в Эстонии от COVID-19 скончались трое: 80-летняя женщина в Ида-Вируской центральной больнице, 73-летний мужчина в Курессаареской больнице и 99-летняя женщина в доме призрения Saaremaa Südamekodu. Всего в Эстонии от коронавируса скончались 43 человека.

По данным Регистра народонаселения, больше всего положительных тестов поступило из Харьюмаа (11), из Пярну- и Тартумаа по два, из Сааре- и Ярвамаа по одному. Коронавирусом заразились люди во всех возрастных группах: самым юным от 10 до 14 лет, а самым пожилым от 75 до 79 лет. Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.koroonakaart.ee/ru.

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График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.

В связи с объявленным в стране чрезвычайным положением, во всех учреждениях социального попечения, больницах и тюрьмах до 1 мая действует запрет на посещения.

Объяснение опубликованных данных от Центра инфосистем здоровья и благополучия.

Из первичных положительных результатов тестов теперь в статистику задним числом поступили тесты, взятые ранее: восемь первичных позитивных результатов тестов поступили за 14 марта, когда эти тесты были сделаны, и восемь первичных позитивных результатов тестов - за 17 и 18 марта. Из тестов, сделанных 14 марта, два позитивных результата - на Сааремаа, пять в Вырумаа, и в случае одного теста уезд неизвестен. Из тестов, сделанных 17 и 18 апреля, шесть первичных позитивных результатов тестов из Харьюмаа, один из Вильяндимаа, и в случае одного теста уезд неизвестен.

У учреждений по оказанию услуг здравоохранения (в т.ч. лабораторий) есть право исправлять, менять и отменять документы задним числом. В открытых данных мы всегда публикуем актуальные данные, которые обновляются раз в сутки и основаны на базе данных инфосистемы (TIS). В открытых данных отражены сделанные со стороны лабораторий изменения, исправления и удаления информации и в более ранние периоды времени.