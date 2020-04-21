ВОЗ о пандемии: самое сложное — еще впереди

"Поверьте, самое сложное — впереди. Но мы можем предотвратить эту трагедию", - сказал он журналистам в Женеве.

"Многие попросту не понимают, что это за вирус", - добавил гендиректор ВОЗ. Он объяснил, что, с одной стороны, COVID-19 - очень заразный, а с другой - представляет серьезную угрозу для некоторых групп населения.