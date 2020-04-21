Вт, 21.04.2020
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  • Автобус, в котором готовили лучшие бургеры в Эстонии, хочет сменить хозяина

Фото ⟩ Автобус, в котором готовили лучшие бургеры в Эстонии, хочет сменить хозяина

Pubibuss

ФОТО: KV.EE

Автобус, в котором есть все для приготовления еды, ищет покупателя, готового работать во время пандемии, передает Kodustiil.

Бургерная оборудована в автобусе марки Volvo производства 2001 года. Длина автобуса 12 метров, ширина - 2,55 метров, а высота - 3,25 метров. Новому хозяину останется не только оборудованное транспортное средство, но и предприятие с разрешением на деятельность и другими необходимыми документами. 

Салон.

ФОТО: KV.EE

Открытая кухня оборуована современной техникой. Новый хозяин найдет там все необходимое для приготовления вкусной еды. В качестве бонуса продавец проведет с новым владельцем двухчасовой мастер-класс и поделится парочкой хороших рецептов. 

В салоне 18 посадочных мест и столы из древесины дуба. 

Кухня.

ФОТО: KV.EE

Стоимость автобуса - 35 000 евро.

С предложением о продаже можно ознакомиться на портале недвижимости KV.ee.

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