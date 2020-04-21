Фото ⟩ Автобус, в котором готовили лучшие бургеры в Эстонии, хочет сменить хозяина

Бургерная оборудована в автобусе марки Volvo производства 2001 года. Длина автобуса 12 метров, ширина - 2,55 метров, а высота - 3,25 метров. Новому хозяину останется не только оборудованное транспортное средство, но и предприятие с разрешением на деятельность и другими необходимыми документами.

Салон. ФОТО: KV.EE

Открытая кухня оборуована современной техникой. Новый хозяин найдет там все необходимое для приготовления вкусной еды. В качестве бонуса продавец проведет с новым владельцем двухчасовой мастер-класс и поделится парочкой хороших рецептов.

В салоне 18 посадочных мест и столы из древесины дуба.

Кухня. ФОТО: KV.EE

Стоимость автобуса - 35 000 евро.