Гостиничное предприятие сообщило о крупнейшем за время чрезвычайного положения сокращении в Эстонии

В период с 16 марта по 19 апреля информацию о первой волне сокращений подали Кассе страхования от безработицы 73 учреждения, под сокращение попали в общей сложности 1516 рабочих мест. О втором и окончательном сокращении штатов кассу известили 35 предприятий, всего под сокращение попали 788 работников.

Больше всего работников сократили в секторах гостиничного и ресторанного бизнеса — 265 человек, первая волна сокращений затронула 536 рабочих мест.

Наряду с сетью гостиниц Tallink крупные сокращения в своих трудовых коллективах провели также OÜ BRE Hotels, где были сокращены 43 работника; Ülemiste Hotell — 29 сокращенных; Haveli Invest — 60 сокращенных работников.

16 апреля поступило первичное извещение о сокращении работников и от OÜ Nordic Hotels, которое коснулось 86 сотрудников предприятия.

В перерабатывающей промышленности Эстонии по состоянию на 20 апреля сокращены 252 человека, первичное извещение поступило по поводу сокращения 470 работников. Предприятие AS Kunda Nordic Tsement сократило 76 человек, текстильное предприятие Teaspoon OÜ сократило 37 работников; швейная фирма OÜ Segers Eesti сократила 33 работников; производитель ДСП Nordic Fibreboard Ltd OÜ объявил о сокращении 29 работников.