Доктор Попов: пока в Эстонии масштабного массового тестирования проводить не будут

«Массовое тестирование — это тема в Эстонии, которая была, есть и будет возникать. В масштабном формате на данный момент оно не будет проводиться. Но соответствующее решение даже сегодня еще не совсем точно. Для проведения тестирования есть, прежде всего, технические ограничения. Если у нас был бы информативный, эффективный и дешевый инструмент, мы бы его использовали. Сейчас его нет», - объясняет Попов.

По словам руководителя центра неотложной медицины Северо-Эстонской региональной больницы, ситуация в Эстонии улучшается, но бдительность терять нельзя. «Цифры показывают, что ситуация в Эстонии стабилизируется. В то же время мы должны учитывать, что цифры могут измениться, если изменится наша модель поведения. Это в различных странах уже произошло. Таким образом, анализ чисел очень важен, но прежде всего нам самим нужно быть разумными людьми».

Попов говорит, что на смягчение ограничений еще уйдет время. «Я бы сказал, что свет в конце туннеля уже виден, но житель Эстонии должен учитывать, что этот свет свободы появится позже. Сейчас изменилась только организация планового лечения, что является очень важным шагом для хронических пациентов. Подчеркиваю, что вместе с этим не смягчаются другие меры. На данный момент мы все еще говорим только о жизненно важных услугах, которым, несомненно, является здоровье. Если мы теперь увидим, что кривая заболеваемости пойдет вверх, мы вынуждены будем вновь пересмотреть все введенные сейчас меры».