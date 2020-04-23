Евростат: дефицит бюджета Эстонии в четвертом квартале был выше среднего по ЕС

Дефицит бюджета правительственного сектора Эстонии в четвертом квартале прошлого года составил 0,9% ВВП, что было несколько больше среднего показателя по ЕС и по еврозоне в 0,7%.
Об этом BNS сообщила в пресс-релизе статистическая служба Евростат, отметив, что по сравнению с последним кварталом 2018 года дефицит правительственного сектора Эстонии сократился на 2,7 пункта с 3,6% до 0,9% ВВП.
Доходы правительственного сектора в четвертом квартале в статистике еврозоны составили 46,4% ВВП, на 0,2 пункта меньше, чем в третьем квартале 2019 года. Расходы сектора в статистике еврозоны были на уровне 47,1% ВВП, что также составило уменьшение на 0,2 пункта в поквартальном сравнении.
В статистике Европейского Союза доходы сектора в последнем квартале года составили 46,1% ВВП, что на 0,1 пункта меньше, чем в предыдущем квартале. Расходы сектора за тот же период составили 46,7% ВВП, что было на 0,2 пункта меньше, чем в третьем квартале 2019 года.