Евростат: дефицит бюджета Эстонии в четвертом квартале был выше среднего по ЕС

Об этом BNS сообщила в пресс-релизе статистическая служба Евростат, отметив, что по сравнению с последним кварталом 2018 года дефицит правительственного сектора Эстонии сократился на 2,7 пункта с 3,6% до 0,9% ВВП.

Доходы правительственного сектора в четвертом квартале в статистике еврозоны составили 46,4% ВВП, на 0,2 пункта меньше, чем в третьем квартале 2019 года. Расходы сектора в статистике еврозоны были на уровне 47,1% ВВП, что также составило уменьшение на 0,2 пункта в поквартальном сравнении.