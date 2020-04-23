Галерея и видео ⟩ В небе над Эстонией можно увидеть спутники SpaceX

В общей сложности на орбите Земли в настоящее время насчитывается 240 спутников связи Starlink, 60 из которых прибыли в середине марта. Однако не все довольны успехом проекта. Особенно недовольны фотографы и астрономы. Причина в том, что из-за своего положения в ночном небе спутники излучают свет, и это мешает наблюдениям.

К тому же многие из них в настоящее время находятся рядом друг с другом и могут закрывать целые участки ночного неба. Как пишет Forbes, они будут оставаться видимыми в Европе в течение некоторого времени в ближайшие месяцы, и в ночь на 23 апреля их заснял фотограф Postimees.