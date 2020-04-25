Галерея ⟩ Как паром времен Второй мировой войны стал оригинальным жилищем

Паром времен Второй мировой войны мирно покачивается на волнах в бухте Ричардсон, в окружении чарующих видов, пишет apartmenttherapy.com. Паром площадью 111,5 квадратных метров был домом писателя с конца 1960-х до начала 1970-х годов. Силверстайн был владельцем парома до своей смерти в 1999 году.

Теперь плавучий особняк ищет нового владельца за 783 000 долларов (721 245 евро). В двухэтажном доме есть все необходимое для жизни. Новый владелец найдет на пароме две спальни, кухню и ванную комнату. Объект недавно подвергался обширной реконструкции, оригинальные элементы плавучего дома прекрасно сочетаются с современным дизайном интерьера.