Видео ⟩ Новые реалии: как попасть на прием к врачу во время чрезвычайного положения

Об этом BNS сообщила врач отделения инфекционного контроля Айно Рыым, пояснив, что цель проверки — убедиться, что у пациента нет признаков острого респираторного заболевания и нет высокой температуры.

«Пациента также опросят о состоянии здоровья членов его семьи. Если все будет хорошо, посетителю выдадут хирургическую маску и он сможет отправиться на прием. Для того, чтобы снизить риск, маску следует надеть и носить правильно, соблюдать дистанцию в два метра и дезинфицировать руки антисептиком».

«Пациенты, приходящие на больничное лечение в плановом порядке, перед тем как поступить на лечение, должны пройти тестирование на COVID, - добавила Рыым. - Этот тест делается в больнице за 24-48 часов до поступления на лечение».

Тест можно сделать также и у своего семейного врача, однако с момента его проведения должно пройти не более 48 часов к моменту прибытия на лечение и результат теста должен быть негативным. Со всеми пациентами, поступающими на плановое лечение, больница свяжется и подробно разъяснит все процедуры.