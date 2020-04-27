Смерть братьев-близнецов: жизнь одного забрала "испанка", второго - Covid-19

По сообщениям американских СМИ на прошлой неделе, новая коронавирусная инфекция унесла жизнь ветерана Второй мировой войны Филиппа Кана.

Филипп Кан и его брат-близнец Самуил родились в декабре 1919 года, но вскоре после рождения Самуил умер от испанского гриппа.

По словам Уоррена Зисмана, внука Филиппа Канна, ранее дед неоднократно заявлял, что подобная пандемия может повториться снова.