В Эстонии коронавирус диагностирован еще у 13 человек

На сегодняшний день в Эстонии было проведено 49 527 первичных тестов, из которых 1660, т.е. 3,4 процента показали положительный результат.

По состоянию на утро 28 апреля, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждался 91 пациент, из них девять находятся на искусственной вентиляции легких. Из больниц выписано 240 человек. За последние сутки новых летальных случаев выявлено не было. На данный момент в Эстонии по причине коронавируса умерли 50 человек.

За последние 24 часа положительные тесты поступили из Ида-Вирумаа (6), Харьюмаа (4) и Ляэне-Вирумаа (3). Статистика составляется на основе данных Регистра народонаселения. Количество зараженных равномерно распределилась по всем возрастным группам, самым младшим — от 10 до 14 лет, а самому старшему — более 85 лет.

Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.koroonakaart.ee/ru.

Данные графика обновляются автоматически.

График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.

В связи с объявленным в стране чрезвычайным положением, во всех учреждениях социального попечения, больницах и тюрьмах до 1 мая действует запрет на посещения.

Объяснение опубликованных данных от Центра инфосистем здоровья и благополучия

У учреждений по оказанию услуг здравоохранения (в т.ч. лабораторий) есть право исправлять, изменять и отменять документы задним числом. В открытых данных мы всегда публикуем актуальные данные, которые обновляются раз в сутки и основаны на базе данных инфосистемы (TIS). В открытых данных отражены сделанные со стороны лабораторий изменения, исправления и удаления информации и в более ранние периоды времени.