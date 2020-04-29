Частные предприниматели в сфере образования смогут ходатайствовать о кризисных субсидиях

Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства, отметив, что на эти цели в дополнительном бюджете предусмотрено 15 миллионов евро.

"Предприниматели, предлагающие образование и деятельность по интересам в частных школах обогащают нашу сферу образования и являются ее важной частью", - сказала министр образования и науки Майлис Репс. Мера поддержки в итоге затронет почти 130 тысяч детей и их родителей.

Цель субсидий заключается в поддержке частных общеобразовательных школ, детских садов и школ по интересам в покрытии неизбежных расходов, чтобы обеспечить продолжение их деятельности и наиболее безболезненный выход из кризиса. Представители министерства встретились с представительскими организациями всех заинтересованных групп, которые внесли свои предложения для разработки мер поддержки.

Максимальный размер субсидии составляет 80 евро в месяц в расчете на одного ученика, и о ней можно ходатайствовать в объеме до трех месяцев (март, апрель, май). При этом о субсидии можно ходатайствовать в объеме до 50% от общего числа учеников.

Ходатайствующий должен обосновать необходимость получения субсидии, а также сообщить о том, планирует ли он ходатайствовать о субсидиях в рамках иных государственных мер поддержки. Также ходатай должен подтвердить, что он соблюдал закон и правила налогообложения.

На следующей неделе на сайте министерства образования и науки появится соответствующая форма ходатайства.