Галерея ⟩ Как прошла Вальпургиева ночь: ведьмам в кучку не собираться

В центре города и даже на окраинах фотографу не попалось на глаз ни одной большой общественной гулянки, лишь кое-где в саду дымился гриль, горел в камине яркий огонь и люд наслаждались праздником в семейном кругу.

Но фонтан на Ратушной площади студенты, очевидно, все-таки посетили вечером, поскольку на целующихся студентах красовался традиционный венок. Незадолго до десяти вечера Тарту, скорее, напоминал город-призрак, поскольку в центре погасли все фонари и кромешная тьма стояла еще десяти минут. Но было одно место, куда люди даже стояли в очереди – Ратушная аптека.

Как это бывает в праздники, наматывали круги полицейские, что не заставило винный бар на Рюйтли выставить студентов. Исключительный порядок все-таки только до десяти вечера. Небольшим праздником в том числе наслаждались жительницы Тарту Кароли и Кадри (на фото), между которыми сверкал единственный костер в центре. Правда, обрамленный стеклянным куполом.