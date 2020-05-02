Фото: особенный дом рядом с мызой Маарду ждет хозяина

Портал Kodustiil рекомендует найти на карте Эстонии деревню Лийвамяэ в Йыэляхтме: именно там, неподалеку от мызы Маарду продается этот чрезвычайно привлекательный дом.
Двухэтажный дом стоит на земельном участке площадью 5994 квадратных метра. Ведущий свое начало с 1936. комплекс строений сменит своего хозяина за 350 000 евро.
На участке расположены капитально отремонтированные главный дом и надворная постройка. Дом из бутового камня поражает своими продуманными до мельчайших деталей и стильными интерьерами.
Peahoones on soojustagastusega sundventilatsioon. От прежнего строения в ходе реновации остались четыре каменных стены. Фундаменты обоих домов утеплены снаружи и внутри.
С объявлением и потрясающими фотографиями можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.