Сб, 2.05.2020
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Фото: особенный дом рядом с мызой Маарду ждет хозяина

1936. aastast pärit talukompleks Maardus.

ФОТО: KV.EE

Портал Kodustiil рекомендует найти на карте Эстонии деревню Лийвамяэ в Йыэляхтме: именно там, неподалеку от мызы Маарду продается этот чрезвычайно привлекательный дом.

Двухэтажный дом стоит на земельном участке площадью 5994 квадратных метра. Ведущий свое начало с 1936. комплекс строений сменит своего хозяина за 350 000 евро.

Дом в Йыэляхтме.

ФОТО: KV.EE

На участке расположены капитально отремонтированные главный дом и надворная постройка. Дом из бутового камня поражает своими продуманными до мельчайших деталей и стильными интерьерами.

Стильный интерьер.

ФОТО: KV.EE

Peahoones on soojustagastusega sundventilatsioon. От прежнего строения в ходе реновации остались четыре каменных стены. Фундаменты обоих домов утеплены снаружи и внутри. 

Сохранились известняковые стены.

ФОТО: KV.EE

С объявлением и потрясающими фотографиями можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE

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