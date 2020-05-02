Фото: особенный дом рядом с мызой Маарду ждет хозяина

Двухэтажный дом стоит на земельном участке площадью 5994 квадратных метра. Ведущий свое начало с 1936. комплекс строений сменит своего хозяина за 350 000 евро.

Дом в Йыэляхтме. ФОТО: KV.EE

На участке расположены капитально отремонтированные главный дом и надворная постройка. Дом из бутового камня поражает своими продуманными до мельчайших деталей и стильными интерьерами.

Стильный интерьер. ФОТО: KV.EE

Peahoones on soojustagastusega sundventilatsioon. От прежнего строения в ходе реновации остались четыре каменных стены. Фундаменты обоих домов утеплены снаружи и внутри.

Сохранились известняковые стены. ФОТО: KV.EE