Пн, 4.05.2020
Я стал клапаном спуска пара, который уже накопился под крышкой нашей политики. Имею в виду недостаток лидеров, отсутствие харизмы, мелкотравчатость. Владимир Вельман

Трамп полагает, что вакцина от COVID-19 появится в США к концу года

Вакцина иллюстративная.

ФОТО: Cadu Rolim/ZUMAPRESS.com

Президент США Дональд Трамп полагает, что вакцина от коронавируса COVID-19 появится к концу текущего года.

"Думаю, мы получим вакцину к концу текущего года", - заявил он в эфире телеканала Fox News. При этом американский лидер добавил, что ему все равно, какая страна сделает ее первой.

Кроме того, Трамп допустил, что число жертв коронавируса в США может составить от 80 до 90 тыс. человек. "80-90 тыс. жертв уже можно считать успехом", - сказал президент США.

Ранее Трамп заявлял о возможных 100 тыс. летальных исходов в результате пандемии коронавируса.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ