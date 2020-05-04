Скончалась самая заслуженная эстонская баскетболистка

Отса-Вишнева родилась 22 февраля 1931 года, в 1950 году она окончила Тартускую 3-ю среднюю школу, а в 1955 году факультет физкультуры Тартуского университета. Она начала свои баскетбольные тренировки в 1946 году в Тартуской детской спортивной школе. Три года спустя она начала тренироваться под руководством Эдгара Нааритса в женской команде Тартуского университета, сообщил Эстонский союз баскетбола.

В период 1952-1960 Отса-Вишнева была центровым в сборной СССР, в 1963 году она переехала в Минск и затем в период 1963-1967 играла за белорусскую сборную. В составе минского «Динамо» она пять раз становилась чемпионом Беларуси. Позже она также играла в женской команде Eesti Põlevkivi от Кохтла-Ярве. В 1959 году она в составе сборной СССР стала чемпионом мира, позже она также завоевала четыре золотые медали ЧЕ (1952, 1954, 1956 и 1960) и одну серебряную (1958).

Она также трижды занимала первое место на международных молодежных соревнованиях и завоевала серебряную медаль в составе сборной СССР на всемирных студенческих играх.