График ⟩ Из соседних с Эстонией стран только в Швеции и России не видно конца эпидемии

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса, а через два дня в Эстонии было введено чрезвычайное положение. Теперь, спустя почти два месяца, цифры показывают, что распространение коронавируса SARS-CoV-2 в в соседних с Эстонией странах и остальной Европе, в основном, остановлено, пишет Postimees.
Глядя на динамику эпидемии в Финляндии, Латвии и Литве, можно увидеть, что применение ограничительных мер в примерно одинаковых темпах оказало и аналогичное сдерживающее воздействие на распространение коронавируса. На пике пандемии в Финляндии прибавлялось в день 2,5 новых диагноза на 100 000 человек, в Латвии и Литве - чуть меньше двух. Из-за вспышки болезни на Сааремаа Эстония на пике выделялась сильнее всех - более 4 ежедневных новых случаев заражения на сто тысяч человек.
К настоящему времени вспышка была практически подавлена как в Эстонии, так и в Литве; в Латвии же ее по сути не было . Тенденция к снижению также наблюдается в Финляндии, но не так резко.
Норвежские и шведские соседи идут на разных уровнях. В первые недели эпидемии кривая роста была одинаково крутой и в Швеции и Норвегии, но в первые недели апреля в Норвегии произошел прорыв, и теперь на 100 тысяч человек приходится почти столько же новых диагнозов, сколько в Эстонии, то есть, очень мало.
В Швеции, с другой стороны, нельзя быть уверенным в том, что пик эпидемии пройден. С середины апреля число новых диагнозов не увеличивалось такими же темпами, как раньше, но и никакой тенденции к снижению пока не наблюдается.
Самым тоскливым является график по России. Вирус появился в России гораздо позже, примерно на месяц, и хотя можно ожидать, что число инфицированных там скоро стабилизируется, пока этого не видно.
В графике используются собранные Университетом Джонса Хопкинс данные, на основании которых вычисляется ежедневное количество новых диагнозов и берется двухнедельное среднее для согласования случайных колебаний и неоднородности качества данных.