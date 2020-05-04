График ⟩ Из соседних с Эстонией стран только в Швеции и России не видно конца эпидемии

Глядя на динамику эпидемии в Финляндии, Латвии и Литве, можно увидеть, что применение ограничительных мер в примерно одинаковых темпах оказало и аналогичное сдерживающее воздействие на распространение коронавируса. На пике пандемии в Финляндии прибавлялось в день 2,5 новых диагноза на 100 000 человек, в Латвии и Литве - чуть меньше двух. Из-за вспышки болезни на Сааремаа Эстония на пике выделялась сильнее всех - более 4 ежедневных новых случаев заражения на сто тысяч человек.

К настоящему времени вспышка была практически подавлена как в Эстонии, так и в Литве; в Латвии же ее по сути не было . Тенденция к снижению также наблюдается в Финляндии, но не так резко.

Норвежские и шведские соседи идут на разных уровнях. В первые недели эпидемии кривая роста была одинаково крутой и в Швеции и Норвегии, но в первые недели апреля в Норвегии произошел прорыв, и теперь на 100 тысяч человек приходится почти столько же новых диагнозов, сколько в Эстонии, то есть, очень мало.

В Швеции, с другой стороны, нельзя быть уверенным в том, что пик эпидемии пройден. С середины апреля число новых диагнозов не увеличивалось такими же темпами, как раньше, но и никакой тенденции к снижению пока не наблюдается.

Самым тоскливым является график по России. Вирус появился в России гораздо позже, примерно на месяц, и хотя можно ожидать, что число инфицированных там скоро стабилизируется, пока этого не видно.