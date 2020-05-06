«Такому человеку не место за рулем»: водитель разогнался до 190 км/ч и не доехал до пункта назначения

Во вторник вечером дорожные полицейские Тартуского отделения следили за несколькими полосами, ведущими из города, когда заметили двигавшийся на большой скорости автомобиль. «В Тартумаа у ехавшего по дороге Аовере-Луунья Mercedes полицейские зафиксировали скорость почти 190 км/ч. Машину остановили и сидевшего за рулем 64-летнего мужчину направили прямо в арестный дом, чтобы он подумал над своим поведением», - сказал занимающийся производством по дорожным проступкам сотрудник Тартуского отделения полиции Тайво Рози.

Он добавил, что дорожный хулиган проведет в арестном доме до 48 часов, после чего он предстанет перед судом. Суд может назначить ему до 30 дней тюремного заключения. По словам Рози, в свете последних трагических происшествий полиция серьезно рассматривает возможность немедленной изоляции опасного водителя от общества при обнаружении любого серьезного нарушения правил дорожного движения.

Полицейский уточнил, что при такой скорости у водителя нет возможности среагировать ни на один неожиданный инцидент, который может произойти на дороге. «Такой человек не должен находиться за рулем, поскольку, очевидно, переоценивает свои возможности и не понимает, каким опасностям подвергает других. Водителям с наплевательским отношением и опасной манерой поведения нет места за рулем и на дорогах, а если они этого сами не хотят понимать, мы поможем им это осознать за проведенное в арестном доме время. Надеемся, что опасные водители поймут это до того, как приведут к смерти своих близких или случайных участников дорожного движения», - сказал Рози